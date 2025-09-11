Un menor asesinado y dos mujeres heridas en ataques a bala en Barrancabermeja

La violencia volvió a sacudir a la capital petrolera de Santander. En dos hechos aislados ocurridos en menos de 12 horas, un adolescente de 17 años perdió la vida y dos mujeres resultaron heridas tras ataques de sicarios registrados en distintos puntos de Barrancabermeja.

En el barrio 9 de Abril, comuna 7, pistoleros acabaron con la vida de un joven de 16 años que trabajaba como ayudante de construcción.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el menor se encontraba realizando labores de remodelación en la fachada de una vivienda cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Un joven de 17 años muerto y dos mujeres heridas dejan dos ataques sicariales en Barrancabermeja. Los violentos hechos ocurrieron en menos de 12 horas en un bar y frente a una vivienda en construcción #MañanasBlu pic.twitter.com/XAU0h0p14A — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2025

“Llegaron dos sujetos en una Bóxer negra. El joven se encontraba laborando como constructor, lo abordan y lo atacan con arma de fuego. Está todo el despliegue para la recolección y el manejo técnico de los hechos”, señaló el coronel Carlos Sacristán de la Policía del Magdalena Medio.

Horas más tarde, en el sector de Pozo Siete, nororiente de la ciudad, otro ataque armado dejó heridas a dos mujeres dentro de un establecimiento abierto al público.

Las víctimas fueron identificadas como Juliet Vanesa Triana, de 30 años, quien reviste mayor gravedad, y Vanesa Oviedo, mesera del local, quien sufrió heridas en la mano y el pómulo. Ambas fueron auxiliadas por paramédicos y trasladadas a la Clínica La Magdalena, donde permanecen bajo observación médica especializada.

Dos mujeres resultaron heridas tras ataque de sicarios contra un establecimiento en Barrancabermeja. Las autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables #VocesySonidos pic.twitter.com/YlIBoSpmYL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2025

La Policía del Magdalena Medio informó que desplegó operativos de control y recolección de pruebas para esclarecer los hechos y dar con los responsables de estos ataques que generan zozobra en Barrancabermeja.

Este año van más de 80 homicidios en Barrancabermeja. La mayoría de los casos relacionados con el microtráfico

