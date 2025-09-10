Cárcel a hombre señalado de secuestrar a un papá y su pequeña hija en Santander

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Nelson Fabián Padilla García, señalado de participar en el secuestro de una pareja y su hija de seis años ocurrido el pasado 4 de septiembre en el área metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con la investigación, la familia fue interceptada por varios hombres armados que se movilizaban en tres vehículos. Tras intimidarlos con armas de fuego, los obligaron a ingresar a una vivienda, donde fueron amarrados, amordazados y despojados de sus pertenencias.

Durante la retención ilegal, que se extendió por dos días, la mujer fue forzada a salir en busca de dinero y joyas, bajo la amenaza de que su esposo y su hija serían asesinados si no cumplía con las exigencias. Fue en ese momento cuando unidades del Gaula de la Policía Nacional intervinieron y capturaron a Padilla García al recibir los objetos de valor de manos de la víctima.

La rápida acción permitió que los demás secuestradores liberaran al padre y a la niña, quienes fueron abandonados en Floridablanca.

Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Padilla García, por los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado, todos en calidad de agravados. El procesado no aceptó los cargos.