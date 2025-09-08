Ofrecen recompensa por hombre que se fugó de centro de reclusión en Barrancabermeja

Hasta tres millones de pesos de recompensa ofrece la Alcaldía de Barrancabermeja por información que permita ubicar a Orlando Antonio Pineda Torres, quien se fugó del centro de reclusión transitoria en el puerto petrolero.

Según las autoridades, en la fuga participaron dos internos, pero uno de ellos fue recapturado en un operativo de plan candado. El que continúa prófugo, Orlando Pineda, estaba detenido por concierto para delinquir. De acuerdo con la información oficial, integraba una banda delincuencial en Cúcuta y fue capturado en zona rural de Barrancabermeja.

El secretario de Seguridad del municipio, Eduardo Ramírez, explicó que se desplegó un plan de búsqueda y un plan candado que incluye controles en las vías hacia Bucaramanga, municipios cercanos y patrullajes fluviales.

“Hemos aprobado una recompensa de hasta tres millones de pesos por informaciones que permitan dar con la ubicación de este sujeto. Es importante que la comunidad aporte datos que faciliten la recaptura”, señaló.

Por su parte, el coronel Carlos Sacristán, comandante de la Estación de Policía de Barrancabermeja, pidió la colaboración ciudadana.

“Se fugan dos sujetos, de inmediato realizamos el plan candado y se logra la captura de uno de ellos. Pedimos a toda nuestra comunidad que se vincule en la búsqueda. Se trata del ciudadano Orlando Antonio Pineda, y estamos articulados con las autoridades del municipio y de las localidades vecinas para dar con su paradero”, afirmó.

Publicidad

Las autoridades insistieron en que, aunque Pineda no tiene trayectoria criminal en Barrancabermeja, sí es requerido por la justicia y su recaptura es prioritaria.