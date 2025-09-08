Dos muertos y dos heridos dejan ataques de sicarios en tres municipios de Santander

Una nueva jornada de violencia se registró durante el fin de semana en tres municipios de Santander. En los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja dos personas murieron y otras dos resultaron heridas, reportaron las autoridades.

Los hechos estarían relacionados con temas de retaliaciones entre bandas del microtráfico. En el barrio Jardines de Getsemaní hombres armados dispararon contra Brayan Nicolas Zambrano Martínez, de 26 años. En el norte de Bucaramanga fue hallado el cuerpo de Alberto Pinto Niño , de 42 años, con un tiro en la cabeza.

El Teniente Coronel Carlos Sacristán, comandante del Distrito 1 de la Policía del Magdalena Medio confirmó que en Barrancabermeja dos personas resultaron heridas tras ser atacadas a tiros por motociclistas.

De acuerdo con el reporte oficial, los lesionados fueron identificados como Jairo Barajas García, de 54 años, y Harbien Súbelo Ramírez Villamizar, de 23 años, quienes, según las primeras versiones, serían habitantes en condición de calle.

Los dos hombres fueron abordados por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta. Sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial donde permanecen bajo observación médica.

“Estamos adelantando todas las labores investigativas para esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables. Invitamos a la ciudadanía a brindar información que permita avanzar en las pesquisas, garantizando absoluta reserva”, señaló el Coronel Carlos Sacristán.

La institución policial recordó que la comunidad puede comunicarse con la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano para aportar datos que permitan avanzar en el esclarecimiento de estos hechos de violencia que se registraron en tres municipios de Santander.