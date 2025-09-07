Fatal accidente en el centro de Bucaramanga: motociclista murió tras chocar con un taxi

Un ciudadano venezolano perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo, 7 de septiembre, en pleno centro de Bucaramanga.

El siniestro se registró hacia las 3:20 a. m., en la esquina de la calle 36 con carrera 16. De acuerdo con las primeras versiones de la Dirección de Tránsito, la víctima se movilizaba en una motocicleta Suzuki azul, de placa CLB-02B, cuando chocó contra un taxi.

Tras el fuerte impacto, el conductor del vehículo de servicio público siguió su camino, dejando abandonado al motociclista, cuyo cuerpo quedó tendido sobre el andén. Aunque una ambulancia llegó rápidamente al lugar, los paramédicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el sitio quedó una pieza que correspondería a la defensa del taxi implicado, la cual será clave para la investigación. Las autoridades también analizan las cámaras de seguridad de la zona con el fin de ubicar el vehículo y establecer responsabilidades.

La víctima sería un ciudadano de nacionalidad venezolana, cuya identidad aún no ha sido confirmada. Su cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Bucaramanga.

Una de las hipótesis que se maneja es que alguno de los dos vehículos involucrados se habría pasado el semáforo en rojo. Además, se investiga si el exceso de velocidad, en medio de los cierres viales que se presentan en el centro por los conciertos de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, pudo influir en el fatal desenlace.

Publicidad

Con este hecho, la cifra de fallecidos en siniestros viales en Bucaramanga durante 2025 subió a 54, en su mayoría motociclistas y peatones.