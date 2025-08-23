Refuerzan seguridad en Barrancabermeja ante amenaza de grupos armados

En un Consejo Extraordinario de Seguridad, realizado en el Batallón Nueva Granada y con la participación de autoridades civiles, militares, Fiscalía y Ministerio Público, se definieron acciones concretas para blindar el Distrito y prevenir la entrada de grupos armados ilegales, ante los hechos que se registran en el país.

Según informó el secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, se intensificarán los patrullajes terrestres y fluviales, al tiempo que se aumentará el pie de fuerza en zonas rurales y en los principales puntos de ingreso y salida del Distrito.

El objetivo es anticipar cualquier intento de incursión del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en la región del Magdalena Medio.

“Rechazamos categóricamente las acciones terroristas que han segado vidas y afectado a la población civil en distintas regiones del país, nos solidarizamos con todas las víctimas; y este momento nos exige actuar con contundencia y trabajar unidos por la seguridad de Barrancabermeja”, afirmó Ramírez Alipio.

Ante la situación de orden público a nivel nacional, en Barrancabermeja se intensificará la seguridad. Autoridades buscan contrarrestar el ingreso del ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc en la región. #VocesySonidos pic.twitter.com/P5aGKhQ9Tb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 23, 2025

La seguridad será reforzada tanto en el casco urbano como en la zona rural de Barrancabermeja. Ante los retos extraordinarios que enfrenta el país en materia de orden público, se implementarán acciones conjuntas con la Policía, el Ejército, la Armada y toda la Fuerza Pública.

“Debemos velar por la seguridad de nuestras familias y ponernos la camiseta por Colombia”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier situación sospechosa a las líneas 123 y 3143587212, habilitadas por la Policía Nacional.

En el marco de la reunión, se rindió un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los recientes atentados en el país, como muestra del compromiso de las instituciones con la defensa de la vida y la paz.

La Alcaldía de Barrancabermeja advirtió que no bajará la guardia y que continuará trabajando de la mano de la Fuerza Pública para garantizar la tranquilidad de los habitantes en medio de la actual coyuntura nacional.