Capturan en Floridablanca a hombre con 100 celulares robados: tenía información en portátiles

Los investigadores señalaron que el material incautado servía para mover el mercado negro de celulares en Bucaramanga y su área metropolitana.

Captura por robo de celulares.jpg
Blu Radio. Captura por robo d celulares //Foto: captura de video de Policía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
septiembre 09, 2025 07:05 a. m.

En el asentamiento humano Villa Esperanza de Floridablanca se realizó el operativo de la Policía donde el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) capturado un hombre de 26 años a quien le hallaron 100 celulares reportados como robados y dos computadores portátiles en los que almacenaba información de su comercialización ilegal.

El capturado fue identificado como Jonathan Eliecer Rey López, conocido como “Jhonatan”, quien ya había sido judicializado anteriormente por el mismo delito.

"Una operación especial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los policías logran capturar a alias 'Jonathan', quien tenía 100 celulares robados y además de esto computadores en los que tenía toda la información sobre la comercialización de los equipos", explicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Los investigadores señalaron que el material incautado servía para mover el mercado negro de celulares en Bucaramanga y su área metropolitana, una práctica que alimenta la cadena de robos callejeros.

Rey López fue dejado a disposición de la Fiscalía, que definirá en los próximos días su situación jurídica.

