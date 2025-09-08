Policía desmanteló a 'La Colonia', banda dedicada a la trata de personas en Bucaramanga

Un duro golpe contra la delincuencia se registró en el centro de Bucaramanga, donde la Policía Metropolitana desmanteló la estructura criminal conocida como “La Colonia”, que tenía atemorizados a comerciantes y habitantes del sector.

En total, 11 personas fueron capturadas por los delitos de trata de personas y tráfico de estupefacientes, entre ellas alias 'La Chinchilla', señalada como cabecilla.

Según las autoridades, esta red criminal se dedicaba a coordinar encuentros sexuales con menores de edad y miembros de la comunidad LGBTIQ+, a quienes inducían al consumo de licor y drogas para luego obligarlos a traer más víctimas. Además, les cobraban un 30 % de comisión por cada “servicio sexual” y facilitaban el ingreso a hoteles y residencias que no verificaban documentos. La renta ilegal de la organización superaba los 120 millones de pesos mensuales.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que alias “La Chinchilla” llevaba más de 10 años en actividades de proxenetismo y en los últimos tres se consolidó como líder de “La Colonia”. Durante los operativos de la Operación Colibrí, se incautaron un DVR, un celular y se ordenó el cierre de un establecimiento comercial utilizado para las actividades ilícitas.

“El apoyo de inteligencia fue determinante para desarticular la banda, que inducía al consumo de drogas a menores de edad y luego los obligaba a explotarse sexualmente. Además, comercializaban videos, falsificaban documentos y facilitaban que tanto menores como personas extranjeras ejercieran la prostitución”, señaló el oficial.

Con este resultado, las autoridades destacaron que se afecta de manera contundente la cadena criminal de la trata de personas en Bucaramanga, un delito que estaba directamente asociado al tráfico de drogas, hurtos y lesiones personales en la zona céntrica de la ciudad.