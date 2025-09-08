Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Liberación de militares
Vía al Llano
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía desmanteló a 'La Colonia', banda dedicada a la trata de personas en Bucaramanga

Policía desmanteló a 'La Colonia', banda dedicada a la trata de personas en Bucaramanga

La banda, que cayó con 11 personas capturadas, inducía a menores al consumo de licor y drogas para luego obligarlos a prostituirse, según las autoridades.

Fue capturada la banda "La Colonia" que ejercía la trata de personas en Bucaramanga
Desmantelaron a la banda 'La Colonia' que ejercía la trata de personas en Bucaramanga
Imagen de las autoridades.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:35 p. m.
Editado por: Alix Salamanca

Un duro golpe contra la delincuencia se registró en el centro de Bucaramanga, donde la Policía Metropolitana desmanteló la estructura criminal conocida como “La Colonia”, que tenía atemorizados a comerciantes y habitantes del sector.

En total, 11 personas fueron capturadas por los delitos de trata de personas y tráfico de estupefacientes, entre ellas alias 'La Chinchilla', señalada como cabecilla.

Según las autoridades, esta red criminal se dedicaba a coordinar encuentros sexuales con menores de edad y miembros de la comunidad LGBTIQ+, a quienes inducían al consumo de licor y drogas para luego obligarlos a traer más víctimas. Además, les cobraban un 30 % de comisión por cada “servicio sexual” y facilitaban el ingreso a hoteles y residencias que no verificaban documentos. La renta ilegal de la organización superaba los 120 millones de pesos mensuales.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que alias “La Chinchilla” llevaba más de 10 años en actividades de proxenetismo y en los últimos tres se consolidó como líder de “La Colonia”. Durante los operativos de la Operación Colibrí, se incautaron un DVR, un celular y se ordenó el cierre de un establecimiento comercial utilizado para las actividades ilícitas.

“El apoyo de inteligencia fue determinante para desarticular la banda, que inducía al consumo de drogas a menores de edad y luego los obligaba a explotarse sexualmente. Además, comercializaban videos, falsificaban documentos y facilitaban que tanto menores como personas extranjeras ejercieran la prostitución”, señaló el oficial.

Con este resultado, las autoridades destacaron que se afecta de manera contundente la cadena criminal de la trata de personas en Bucaramanga, un delito que estaba directamente asociado al tráfico de drogas, hurtos y lesiones personales en la zona céntrica de la ciudad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Policía Nacional

Alcaldía de Bucaramanga

Trata de personas