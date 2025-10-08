Gremios arremeten contra gobierno Petro por dejar a Santander sin recursos para vías

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, cuestionó al Gobierno Nacional por dejar a Santander por fuera del documento Conpes “Vías para la Paz”, la estrategia que define los proyectos viales prioritarios en el país. Según el dirigente gremial, la exclusión de corredores estratégicos del departamento refleja un mensaje preocupante de falta de compromiso con la competitividad regional.

“Tenía la expectativa de que estuvieran incluidas la vía Curos - Málaga, la Transversal del Carare y la variante de San Gil, como mínimo, pero lamentablemente no quedó ninguna. Hemos mostrado catorce vías que requieren intervención urgente y no vemos avances significativos en ningún corredor vial”, señaló Rincón durante la presentación del más reciente informe de veeduría a los proyectos de infraestructura en el departamento.

El líder empresarial advirtió que el Conpes Vías para la Paz era una oportunidad clave para atender el deterioro de la malla vial de Santander, considerada una de las más críticas del país.

“Pareciera que no somos prioridad, que no estamos en los planes de mediano y largo plazo del Gobierno Nacional. Quisiéramos, al menos, un mensaje claro de que Santander es importante”, agregó.



Rincón también descartó que la falta de inclusión de los proyectos esté relacionada con diferencias políticas entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales.

“He visto a la Gobernación y a la Alcaldía de Bucaramanga interlocutando de manera persistente con el Gobierno. Voluntad ha habido, pero no vemos resultados”, puntualizó.

La preocupación del gremio empresarial coincide con la expresada por la organización Prosantander, que advirtió que el Gobierno incumplió compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo al no incluir corredores viales claves para el turismo, la economía y la conexión de las provincias santandereanas.

“Estos corredores son vitales para el progreso del departamento. La inversión en infraestructura vial no es un favor, es una necesidad”, indicó Prosantander en un comunicado.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, reiteró su inconformismo al señalar que el Convenio de los Comuneros, anunciado como una de las principales apuestas de desarrollo vial del Gobierno Petro, tampoco ha tenido avances.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la exclusión de Santander del Conpes y el rezago en sus proyectos de infraestructura se reflejan en los indicadores de competitividad.

“Somos la cuarta economía del país en Producto Interno Bruto, pero ocupamos el puesto 23 en competitividad. Esa cifra lo dice todo”, concluyó Rincón.