Roa y Jaramillo, en la mira por topes: ¿por qué la Fiscalía no ha mostrado avances como la Corte?

En una reciente decisión, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral para que investiguen a Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa por presuntas irregularidades en la campaña del Pacto Histórico al Senado y de la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia, con sus cargos de entonces gerente de campaña al Senado y gerente de la campaña Petro Presidente.

Se trata de una investigación diferente y por otros hechos a los que investigó el Consejo Nacional Electoral durante tres años por, supuestamente, la Colombia Humana "volarse" los topes de campaña. Esto es distinto y es mucho más grave. Acá se habla de responsabilidades penales, lo otro serían disciplinarios con multas y sanciones.

Lo novedoso tiene que ver con que la misma denuncia, interpuesta por el senador JotaPe Hernández, a través de un abogado, fue radicada tanto en el alto tribunal, como en la Fiscalía, el 6 de octubre del 2023. En ella se solicita investigar a Jaramillo y los 17 senadores y 3 exsenadores.

Es decir, lo que ayer la Corte le pide investigar a la misma Fiscalía de Guillermo Alfonso Jaramillo, ya estaba hace dos años allá mismo, es la misma denuncia, por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.



¿Qué sucede desde octubre del 2023?

La Sala de instrucción de la Corte Suprema se remanga, investiga, cita a todos los implicados y encuentra cosas delicadas. Por eso, este martes compulsa copias.

Publicidad

La Fiscalía abre noticia criminal y muestra avances, que se pueden ver de manera pública en el sistema de consulta de casos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Sin embargo, la última acción registrada data del 21 de octubre del 2024, exactamente hace un año. En esta fecha se registra una actividad descrita como ´Sale a Corte Suprema de Justicia’.

¿Qué dicen desde la Fiscalía?

Este medio consultó al ente acusador, desde donde están revisando la información, pues hace meses se archivó una investigación contra Guillermo Alfonso Jaramillo, que tiene que ver con los vuelos de campaña, pero no propiamente los hechos denunciados por Hernández. Sin embargo, quedaron de revisar si por cercanía las dos denuncias se anexaron y terminó archivada también. Al cierre de este informe no se conoció la ampliación de la información.



¿Qué es lo que encontró la Corte Suprema?

Para entender, debemos tener en cuenta que hablamos de dos campañas y, por tanto, de dos contabilidades diferentes: una, la de Gustavo Petro a la Presidencia. Y la otra, la de la lista del Pacto Histórico al Senado. En la primera, Ricardo Roa era el gerente, y en la otra lo era Guillermo Alfonso Jaramillo.

Los senadores entregaron informes individuales de ingresos y gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los cuáles aparecen rubros de gastos de transporte con la "SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUE SADI S.A.S. por el valor de SESENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($60.782.337,00)".

Publicidad

El valor total del crédito en especie de transporte aéreo de pasajeros en avión correspondió a un monto de $1.215.646.740 el cual se prorrateo frente a cada candidato. Todos reportaron lo mismo. Ellos firman el acta, aprueban el reporte, lo mandan al CNE y éste aprueba lo reportado y con eso les hace la devolución respectiva por ingresos de campaña.

El 18 de septiembre de 2023 el periódico El Tiempo reveló que Carlos Eduardo Restrepo Osorio, administrador y dueño de esta empresa SADI de transporte aéreo, se entregó a la Justicia de Estados Unidos de América el 8 de junio de 2023 aceptando cargos por tráfico de estupefacientes.

La nuez del asunto fue que los senadores después de esta noticia manifestaron tanto en sus redes como ante la Corte Suprema, que nunca habían utilizado los servicios de transporte aéreo de la empresa SADI S.A.S. y que fue una decisión autónoma y arbitraria del ahora ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, incluir ese gasto dentro del reporte de gastos y contribuciones que entregó al CNE como gerente de la campaña.

Pero, si ellos no lo hicieron, ¿quién utilizó esas horas de avión? Según actas, chats y demás testimonios, los utilizaron el presidente, Armando Benedetti, Laura Sarabia y su equipo de seguridad. Ellos usaron los vuelos. Es decir, el servicio lo utilizó la campaña del presidente, pero se le registraron a los senadores con sus firmas. La Corte, entiende, que eso es grave y por eso se compulsan copias a quienes podrían haber sido los cerebros del arreglo de la documentación: Jaramillo y Roa.