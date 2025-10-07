Corte pide investigar a Roa y minSalud por presuntas irregularidades en campaña Petro Presidente

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investiguen al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su papel como gerentes de la campaña presidencial de Gustavo Petro y del Pacto Histórico.

La vinculación inicia cuando la Sala de Instrucción se abstuvo de abrir investigación formal contra 20 senadores del Pacto Histórico, a pesar de haber identificado inconsistencias en los informes financieros de la campaña. Según el alto tribunal, el informe consolidado de ingresos y gastos de campaña presentado al CNE contenía información “contraria a la realidad y, en consecuencia, falsa”.

Ricardo Roa Foto: X @ricroabar

En la indagación se advierte que los senadores firmaron los documentos confiando en la veracidad de los reportes que estaban bajo responsabilidad del hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quienes presuntamente ayudaron a cambiar el concepto de vuelos contratados con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), los cuales, supuestamente, fueron utilizados para la campaña simultánea del entonces precandidato Gustavo Petro y no para los senadores.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en consejo de ministros Foto: Presidencia

Por ello, aunque la Sala reconoció la existencia de información inexacta, decidió inhibirse de abrir investigación formal contra los congresistas. Sin embargo, ahora continuará la indagación en contra del presidente de Ecopetrol y el ministro de Salud.