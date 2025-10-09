En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás
Pacto Histórico
Murió Miguel Ángel Russo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Nuevo ataque contra funcionario del Inpec: hirieron a dragoneante cerca a su casa en Cartagena

Nuevo ataque contra funcionario del Inpec: hirieron a dragoneante cerca a su casa en Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena y personal de inteligencia del Inpec adelantan las investigaciones para determinar los móviles del ataque.

ataque-dragoneante-inpec-cartagena-foto-suministrada.jpg
Funcionario del Inpec, referencia.
Foto: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Un nuevo atentado sicarial se registró en Cartagena. La víctima fue un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), identificado como Juan Camilo Palacios Figueredo, quien fue atacado por sujetos armados en inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio San Fernando.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los agresores interceptaron al funcionario cuando se desplazaba cerca de su residencia y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Vecinos alertaron a las autoridades y ayudaron a trasladar al herido a un centro asistencial.

Palacios Figueredo fue ingresado a una clínica de la ciudad, donde permanece estable y fuera de peligro, según confirmaron fuentes médicas.

La Policía Metropolitana de Cartagena y personal de inteligencia del INPEC adelantan las investigaciones para determinar los móviles del ataque y dar con los responsables.

Este hecho se suma a una serie de ataques recientes contra funcionarios del sistema penitenciario en distintas regiones del país, situación que ha encendido las alarmas por la seguridad de los servidores públicos del INPEC.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Inpec

Seguridad ciudadana

Cartagena

Publicidad

Publicidad

Publicidad