Nuevo ataque contra funcionario del Inpec: hirieron a dragoneante cerca a su casa en Cartagena

Un nuevo atentado sicarial se registró en Cartagena. La víctima fue un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), identificado como Juan Camilo Palacios Figueredo, quien fue atacado por sujetos armados en inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio San Fernando.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los agresores interceptaron al funcionario cuando se desplazaba cerca de su residencia y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Vecinos alertaron a las autoridades y ayudaron a trasladar al herido a un centro asistencial.

Palacios Figueredo fue ingresado a una clínica de la ciudad, donde permanece estable y fuera de peligro, según confirmaron fuentes médicas.

La Policía Metropolitana de Cartagena y personal de inteligencia del INPEC adelantan las investigaciones para determinar los móviles del ataque y dar con los responsables.



Este hecho se suma a una serie de ataques recientes contra funcionarios del sistema penitenciario en distintas regiones del país, situación que ha encendido las alarmas por la seguridad de los servidores públicos del INPEC.