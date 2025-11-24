En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Indumil niega señalamientos sobre presunta reunión con disidencias y pide investigar las denuncias

Indumil niega señalamientos sobre presunta reunión con disidencias y pide investigar las denuncias

Indumil aseguró que mantiene políticas estrictas de control interno, transparencia y cumplimiento normativo, y expresó su disposición para colaborar con las autoridades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad