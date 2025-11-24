Indumil niega señalamientos sobre presunta reunión con disidencias y pide investigar las denuncias

La Industria Militar de Colombia, INDUMIL, negó los señalamientos, según los cuales, el director de la entidad habría participado en una reunión destinada a crear una empresa de seguridad privada que favorecería a integrantes de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.

En un comunicado, Indumil aseguró que su misión se limita a la producción y comercialización de armas, municiones y explosivos para la seguridad y defensa del Estado, y que no tiene competencia alguna en la creación o asesoría de empresas de vigilancia privada.

La empresa estatal explicó que la adquisición de armamento por parte del sector privado está regulada por un proceso independiente que involucra a otras autoridades y que es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la encargada de validar y autorizar a las empresas del sector, mientras que el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, (adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares) es la única entidad habilitada para emitir permisos de tenencia, porte o compra.

“INDUMIL interviene únicamente al final, con la facturación y entrega del material, una vez se verifica la existencia del permiso válido. Esta estructura garantiza la independencia entre actores del proceso y aseguran la trazabilidad obligatoria en cada operación comercial”, agregó la compañía.



Indumil aseguró que mantiene políticas estrictas de control interno, transparencia y cumplimiento normativo, y expresó su disposición para colaborar con las autoridades en cualquier proceso de verificación o investigación que permita aclarar plenamente los hechos.

Disidencias de las Farc Foto: AFP, referencia

“El presidente de INDUMIL no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales, ni ha recibido solicitudes, requerimientos o invitaciones relacionadas con los hechos mencionados. Tampoco ha autorizado, delegado o instruido a funcionario alguno para participar en actividades o encuentros con organizaciones al margen de la ley”, puntualizaron.

En el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, uno de los testimonios revelados de un integrante del grupo ilegal señaló al director de Indumil de participar en reuniones ilegales.

Y es que el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia están bajo la lupa y bajo fuertes cuestionamientos luego de que se conociera que en los computadores, USB y celulares decomisados al cabecilla de las disidencias alias 'Calarcá' hay información de una presunta relación entre ese grupo ilegal y altos funcionarios del Estado.

Según la investigación de Noticias Caracol, entre los implicados están el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, alto funcionario del DNI. En esos documentos se incluyen chats, correos, cartas y fotografías que apuntan a una colaboración estructurada para compartir información reservada e impulsar proyectos conjuntos como el de crear una empresa de seguridad privada que sirviera como fachada para el transporte en carros blindados o permisos de porte de armas.

La Procuraduría, el DNI, el Ministerio de Defensa y el comando de las Fuerzas Militares han anunciado sus propias investigaciones, mientras que la vicepresidenta Francia Márquez rechazó cualquier señalamiento en su contra.