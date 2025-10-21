Capturan a hombre con brazalete del Inpec mientras robaba: el tercero en una semana

Por tercera vez en una semana, las autoridades reportaron la captura de una persona que, a pesar de estar bajo prisión domiciliaria y portar brazalete electrónico del Inpec, fue sorprendida cometiendo un nuevo robo en Bogotá.

El más reciente caso ocurrió en el sector del Tropezón, en la localidad de Bosa, donde uniformados de la estación de Policía fueron alertados por la central de radio sobre un robo dentro de un establecimiento de comercio.

Al llegar al sitio, los patrulleros encontraron a un grupo de personas golpeando a un hombre, quien fue señalado por la comunidad de haber ingresado al local junto con otros criminales para robar, utilizando armas cortopunzantes.

Durante el registro, los uniformados hallaron en poder del sujeto varios elementos tecnológicos que habían sido sustraídos del establecimiento, con un valor estimado de un millón de pesos.



El capturado, un joven de 28 años, tenía en una de sus piernas un brazalete electrónico del Inpec y cumplía prisión domiciliaria por el delito de hurto. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder nuevamente por este delito.