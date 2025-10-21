Edil de Kennedy resultó herido en intento de robo en Bogotá: recibió un disparo en el hombro

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el sur de Bogotá. El edil de la localidad de Kennedy, Sebastián Moreno, fue víctima de un ataque armado durante un intento de hurto al vehículo en el que se movilizaba, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con el reporte preliminar, hombres armados interceptaron el automóvil buscando robárselo. En medio del hecho, los delincuentes realizaron tres disparos, uno de los cuales impactó a Moreno en el hombro derecho. El edil fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Sebastián Moreno relató lo sucedido y confirmó que se recupera satisfactoriamente. “Lamentablemente el día de ayer fui víctima de un intento de homicidio, donde fui atacado con arma de fuego. Hicieron tres disparos hacia mí, de los cuales uno me impactó en el hombro derecho”, expresó el edil.

Moreno agradeció las muestras de apoyo recibidas y rechazó los hechos de violencia que afectan a la ciudadanía. “Por fortuna, no pasó a mayores y no afectó ningún órgano vital. Quiero decirles a las personas que hicieron esto que no nos van a amedrentar. Vamos a seguir trabajando con constancia y firmeza por nuestra localidad”, señaló.



Asimismo, el dirigente local manifestó que permanece en recuperación y a la espera de una cirugía programada, mientras las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables del ataque.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que, según la narración del propio edil, el hecho corresponde a un intento de hurto y no a un atentado político. Los funcionarios de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación ya adelantan las labores de inspección y revisión de cámaras de seguridad en la zona para dar con los autores.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto a su equipo de seguridad y convivencia, se comunicó con el edil para expresarle respaldo y solidaridad, reiterando el compromiso de la administración distrital de fortalecer las acciones de seguridad en las localidades del suroccidente de la capital, una de las más afectadas por la delincuencia.