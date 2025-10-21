Violento atraco en bus intermunicipal quedó en video: ladrón se fugó

Un violento atraco dentro de un bus intermunicipal fue captado en varios videos grabados por testigos con sus teléfonos celulares. En las imágenes se observa a un hombre que, haciéndose pasar por pasajero y vistiendo prendas similares a las de una empresa de seguridad privada, abordó un vehículo que cubría, al parecer, la ruta Bogotá–Soacha.

Durante el recorrido, el criminal sacó un cuchillo de gran tamaño con el que comenzó a intimidar a los pasajeros, exigiéndoles la entrega de sus pertenencias personales, principalmente celulares, relojes y dinero en efectivo.

En un momento de tensión, una de las víctimas intentó resistirse al robo, provocando la reacción violenta del delincuente, quien lo atacó en repetidas ocasiones. Aunque las imágenes muestran el forcejeo, hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas heridas de gravedad.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que por ahora no existen denuncias ni reportes oficiales sobre el hecho, debido a que no se ha determinado con precisión el punto exacto donde ocurrió. De igual manera, la Policía Metropolitana de Soacha señaló que no cuenta con registros de un hecho similar en las últimas horas.



Las autoridades analizan los videos difundidos en redes sociales para establecer la ubicación del bus, identificar la empresa transportadora y determinar la identidad del agresor. Mientras tanto, la Policía hace un llamado a las víctimas o testigos del hecho para que presenten la denuncia formal.