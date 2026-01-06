En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Alerta humanitaria en La Guajira; comunidades indígenas en riesgo por enfrentamientos armados: OCHA

Alerta humanitaria en La Guajira; comunidades indígenas en riesgo por enfrentamientos armados: OCHA

La OCHA lanzó una alerta por riesgo humanitario para comunidades indígenas en el Caribe colombiano, ante el aumento de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zonas de La Guajira.

Publicidad

Publicidad

Publicidad