Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Paz  / ONU DDHH exige liberación inmediata de cinco policías secuestrados en Norte de Santander

ONU DDHH exige liberación inmediata de cinco policías secuestrados en Norte de Santander

La ONU Derechos Humanos rechazó el secuestro de los cinco policías en la zona del Catatumbo y exigió su liberación inmediata, así como el respeto por su vida e integridad.

