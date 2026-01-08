En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Petro y Trump acordaron "acciones conjuntas" para combatir al ELN en Colombia

Petro y Trump acordaron "acciones conjuntas" para combatir al ELN en Colombia

Con miras al encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump y Gustavo Petro, se abordarán temas "espinosos y difíciles, pero dentro del marco de la democracia".

Publicidad

Publicidad

Publicidad