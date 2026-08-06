Sin empalme, el nuevo Gobierno llega con información a medias: exfuncionario explica los riesgos

La ausencia de un proceso completo de empalme entre el gobierno Petro y el de De La Espriella podría traducirse en que la nueva administración comience su gestión con información incompleta sobre el estado de distintas entidades, según explicó Otto Gutiérrez, exsecretario de Prensa de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Pastrana y quien participó en el proceso de transición de esa administración.

Durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, Gutiérrez recordó que, pese a las fuertes tensiones políticas que existían entre los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, el empalme sí se realizó y permitió una transferencia de información entre ambos equipos.

¿Qué implica que no haya un empalme entre gobiernos?

Para el exfuncionario, uno de los principales efectos de no realizar este proceso es que la administración entrante no recibe de primera mano el estado en que quedan las entidades y sus principales asuntos.

Al explicar las consecuencias, Gutiérrez aseguró que "se tiene una información a medias", pues aunque muchos datos pueden obtenerse una vez el nuevo gobierno asume funciones, no es lo mismo recibirlos directamente de quienes dejan el cargo.



Como ejemplo, señaló que conocer de antemano la situación presupuestal de una entidad permite contrastar posteriormente esa información con la que encuentre el nuevo equipo de gobierno.

En ese sentido, explicó que si un gobierno saliente informa cuánto dinero deja disponible en determinada cuenta, la administración entrante puede verificar posteriormente esa cifra y tener mayor tranquilidad sobre el estado de las finanzas.

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El mensaje institucional también hace parte del empalme

Más allá del intercambio de información técnica, Gutiérrez afirmó que el empalme también tiene un componente institucional importante.

Recordó que, tras la elección presidencial de 1998, Andrés Pastrana y Ernesto Samper instalaron una comisión de empalme pocos días después de conocerse el resultado electoral, pese a que durante cuatro años habían mantenido una fuerte confrontación política.

Según explicó, ese tipo de encuentros transmite un mensaje de estabilidad institucional. En sus palabras, "la campaña termina el domingo a las 6 de la tarde o a las 7 cuando dan los resultados. Y lo que sigue es el país con la vida de todos funcionando".

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Añadió que, desde ese momento, el objetivo debe ser garantizar la continuidad del Estado y facilitar la transición entre administraciones.

No obstante, Gutiérrez aclaró que la ausencia de un empalme no significa que el nuevo gobierno quede completamente sin información.

Explicó que el presidente electo puede reunirse directamente con distintas instituciones para conocer el estado de los asuntos de su competencia, tal como ocurrió durante el gobierno de Andrés Pastrana.

Recordó que, además de las reuniones oficiales de empalme, el entonces presidente electo sostuvo encuentros con la cúpula de la Policía, altos mandos militares y miembros de la Junta del Banco de la República para recibir información de primera mano.

Sin embargo, insistió en que recibir esos datos directamente del gobierno saliente facilita la toma de decisiones y evita incertidumbres sobre la situación en la que se recibe la administración.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: