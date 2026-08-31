Colpensiones reabre 12 oficinas tras el terremoto: canales de atención e itinerantes

Tras la emergencia generada por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026, Colpensiones confirmó la reapertura de 12 Puntos de Atención Colpensiones (PAC) en varias regiones del país. De igual forma, la entidad habilitó esquemas itinerantes y una línea telefónica exclusiva para la atención de los ciudadanos residentes en las zonas impactadas por el sismo.

Según informó la administradora pública de pensiones en un comunicado oficial, para acudir a los puntos presenciales que retomaron su operación es obligatorio agendar una cita previa a través de la línea telefónica (601) 487 0305.



Oficinas de Colpensiones que ya están prestando servicio

De las sedes que fueron cerradas temporalmente por las afectaciones físicas del movimiento telúrico, las siguientes oficinas ya se encuentran operando con normalidad:



Ibagué

Armenia

Palmira

Tuluá

Buga

Cali Sur

Cali Norte

Popayán

Pasto

Ipiales

Tumaco

Barrancabermeja

Oficinas que mantienen el cierre temporal

Por el contrario, la entidad decidió extender la suspensión de la atención presencial en las sedes donde persisten las evaluaciones de seguridad estructural:



Cali Centro y oficina regional

Pereira y oficina regional

Manizales

Quibdó

Buenaventura

Para atender a la población de los municipios impactados por el desastre natural, Colpensiones dispuso la línea de atención exclusiva (601) 487 0303.

Colpensiones Foto: Blu Radio

En alianza con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la entidad instaló puntos de atención itinerante en carpas. No obstante, con la reapertura de las sedes fijas en Cali y Armenia a partir del 31 de agosto, los puntos itinerantes en esas dos ciudades dejaron de prestar servicio.

En Manizales, la atención temporal mediante carpas se mantiene en el Parque Ernesto Gutiérrez (carrera 22 n.º 31-08). La entidad proyecta instalar un punto similar en Pereira una vez las autoridades locales dispongan de un espacio físico idóneo para la carpa.



La administradora recordó a los afiliados y pensionados que dispone de 96 trámites y procedimientos digitales a través de su portal web oficial (colpensionestransaccional.gov.co).

Asimismo, se priorizó la gestión virtual y presencial para cinco trámites fundamentales:



Pensión de vejez.

Pensión de invalidez.

Pensión de sobrevivientes.

Sustitución pensional.

Auxilio funerario.

Colpensiones enfatizó que todos los servicios y gestiones ante la entidad son completamente gratuitos, e hizo un llamado a la ciudadanía a no acudir a gestores o intermediarios para evitar fraudes o pérdida de dinero.