Comenzó entrega de auxilios de vida para familias damnificadas por el terremoto en Cali

Esta semana inicia el pago de los auxilios de vida a los caleños, la ayuda económica de 1.050.000 pesos mensuales que el Gobierno ha destinado a las familias damnificadas por el terremoto, principalmente a aquellas que perdieron por completo sus viviendas.

Entre este lunes y martes se les entregará este subsidio a quienes quedaron registrados en el primer corte del censo, que incluyó cerca de 11.000 familias. Además, este fin de semana se define la entrega para más afectados.

"Esas personas, desde el sábado más o menos, hasta entre hoy y mañana, los estamos contactando para que nos digan dónde quieren los recursos. He pedido es que sea lo más amigable para las familias", indicó el alcalde Alejandro Eder.

"No queremos que una familia, que lo ha perdido todo, la pongan a voltear buscando un Banco Agrario o quien sabe qué, cuando ya la mayoría están bancarizados, entonces los van a estar contactando para que den la información y el certificado bancario de donde quieren que les giremos la plata. Si hay alguna persona que no tiene cuenta bancaria o prefiere recoger el subsidio personalmente, recibirán un PIN y podrán hacerlo en cualquier oficina de Super Giros", señaló el alcalde Alejandro Eder.



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La parte de los auxilios de vida es la fase de atención a las víctimas en este proceso de reconstrucción de Cali, sin embargo, el otro escenario que se está llevando a cabo, de manera simultánea, es la verificación de los edificios no habitables, para proceder con la demolición de aquellos que estén en mayor riesgo.

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"Ya hemos revisado alrededor de 1.400 edificios. De esos, alrededor de 700 están evacuados de manera preventiva o han sufrido daños muy grandes y probablemente serán evacuados de manera permanente. Actualmente, tenemos 114 edificios identificados que tienen daño estructural o daños generales muy graves, por encima del 70%. Para que lo pongamos en perspectiva, los 700 edificios suman 14.000 unidades habitacionales. Más o menos el 70% de estas familias, estimamos, son de clase media, estratos 3, 4 y 5", añadió el mandatario.

Hay que tener en cuenta que el Registro Único de Familias en Emergencia sigue activo esta semana y el próximo corte será este viernes 04 de septiembre. Sin embargo, tal y como lo indicó el alcalde, la prioridad serán las familias que se encuentran sin vivienda. En cuanto a las ayudas humanitarias, desde el centro de acopio de la ciudadela Petronio se han presentado entregado casi 500 toneladas.