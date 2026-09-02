Menor señalado por crimen de hermanas en Malambo fue trasladado a Nariño tras plan de fuga

Blu radio conoció en primicia que fue trasladado a un centro de reeducación para menores en Nariño, alias ‘El Mono’, el adolescente de 17 años aprehendido por su presunta participación en el asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle, de 17, en hechos ocurridos en el municipio de Malambo, a finales del pasado mes de febrero.

La aprehensión de alias el ‘Mono’, de tan solo 17 años, no solo sacudió a Barranquilla por el atroz crimen de las hermanas, sino porque siendo menor de edad, estuvo vinculado al frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Este medio conoció que el traslado del adolescente al otro extremo del país se produjo hace tres días, luego de que las autoridades detectaran un presunto plan de fuga que estaría siendo preparado por el menor con la ayuda de otras personas que están en libertad. Por esta razón y para frustrar su escape, se trasladó a un centro especializado donde permanece bajo custodia, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En su momento, Blu Radio tuvo acceso a información que da cuenta que el adolescente presuntamente ingresó a un frente de las disidencias en el año 2025, por lo que permanecía en el departamento de Antioquia.



Allí estuvo varios meses, hasta que se desvinculó, luego de ser herido de un disparo en una pierna en combates con la séptima División del Ejército. Ante este episodio, alias ‘El Mono’ fue dejado a disposición de las entidades administrativas en Medellín, pero posteriormente logró salir y retornó a Barranquilla.