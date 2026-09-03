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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Nunca nos faltó apoyo": así vivió un rescatista las horas más difíciles del terremoto en Cali

"Nunca nos faltó apoyo": así vivió un rescatista las horas más difíciles del terremoto en Cali

El equipo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería se desplazó hasta Cali para apoyar a los organismos de socorro en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.

Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali
Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Ya casi se cumple un mes del terremoto de 7,4 en el Pacífico colombiano que dejó decenas de fallecidos y miles de familias afectadas. Pero aún los que vivieron las primeras horas del accidente recuerdan el complejo panorama con el que se encontraron al llegar a las zonas destruidas, una de ellas en Cali en varios puntos de la ciudad.

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Las primeras horas después de un terremoto están marcadas por la incertidumbre, el miedo y la urgencia de encontrar sobrevivientes. En Cali, mientras los organismos de socorro atendían los puntos más críticos tras el sismo, un grupo acostumbrado a enfrentar emergencias bajo tierra cambió las minas por los edificios afectados para sumarse a las labores de rescate.

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"Me conmovió muchísimo ver la solidaridad de todos, de todas las personas, de adultos, de jóvenes. Nunca nos faltó, digamos, hidratación, atención médica, apoyo, digamos, en la remoción de escombros de manera manual. Había personas que hacían fila por ayudar (...) permanecer allí y otras que estaban haciendo fila para ingresar. Eso fue algo muy, digamos, me conmovió mucho. Me sentí muy orgulloso de ser colombiano", recordó en diálogo con Meridiano Blu, el rescatista Luis Fernando Rodríguez del equipo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería.

Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026
Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.
AFP

La comisión estaba integrada por un médico, un psicólogo, tres ingenieros de minas, un técnico en minas y una unidad con recursos técnicos para apoyar las labores de emergencia. Su experiencia en escenarios de riesgo permitió contribuir en la evaluación de estructuras, la identificación de daños y las condiciones de seguridad necesarias para realizar las búsquedas.

Para los integrantes del Salvamento Minero, este tipo de escenarios no eran completamente desconocidos. Su trabajo habitual está relacionado con emergencias en minas, espacios donde el acceso es limitado y donde la evaluación del riesgo resulta determinante antes de ingresar.

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"Eso conmueve muchísimo, conmueve muchísimo, y uno quisiera darle como toda la respuesta. Inclusive yo contaba que yo me retiré, digamos, de cierta manera triste porque queríamos terminar la tarea. Nosotros de El Salvamento siempre terminamos las tareas, lo que nos proponemos lo hacemos", puntualizó.

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