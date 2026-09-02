Sector turístico de Cali enfrenta fuerte impacto tras el terremoto

El sector turístico de Cali también enfrenta las consecuencias de la emergencia. Un diagnóstico de la Secretaría de Turismo reveló que, de 383 actores que reportaron información, 300 presentan algún grado de afectación, mientras que 132 actualmente no están operando.

El panorama también evidencia una situación crítica para empresas y trabajadores, en total 121 casos reportan afectaciones muy críticas y cerca de 1.500 empleados se encuentran en algún nivel de vulnerabilidad, cifras que llevaron a la Alcaldía de Cali a trabajar en una estrategia de recuperación del sector.

“Desde la Secretaría de Turismo estamos trabajando con los gremios y actores del sector para conocer las afectaciones generadas por la emergencia y sus principales necesidades. A través de la Mesa de Reactivación Turística y un diagnóstico en territorio, estamos recopilando información que nos permitirá construir una hoja de ruta para la recuperación del turismo en Cali”, dijo María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali.

La hoja de ruta contempla una recuperación por fases, que incluye la habilitación segura de establecimientos, el sostenimiento de empresas, la protección del empleo y la liquidez, además de acciones para recuperar la demanda turística y fortalecer la comercialización.



“Tenemos que reactivar, pero tenemos que hacerlo responsablemente. Queremos generar confianza y seguridad tanto en quienes nos visitan como en nuestros prestadores de servicios turísticos. Hoy contamos con un panorama mucho más claro y, a partir de esa información, podemos ser contundentes en las acciones que necesitamos para recuperar nuestro sector”, explicó la secretaria.

El sector hotelero de Cali reportó una afectación del 3,5 % en sus unidades de alojamiento tras el terremoto, mientras que el 96,5 % de la infraestructura continúa en pie y en condiciones de atender a huéspedes y eventos.

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"Se definieron acciones importantes en términos de cómo ayudar y de cómo empezar a reconocer nuevamente, a nivel nacional e internacional, que este destino está preparado y listo para atender tanto a huéspedes como a eventos de todas las latitudes del mundo”, señaló Diego Fernando Ospina Ramírez.

La estrategia será construida junto a los gremios y representantes de la cadena turística, con el objetivo de priorizar las acciones necesarias para responder a las afectaciones y avanzar en la recuperación de uno de los sectores impactados por la emergencia.