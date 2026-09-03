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Bomberos de Cali atienden incendio forestal en el cerro La Bandera

Para atender la emergencia fue dispuesto un importante operativo, conformado por cuatro máquinas extintoras, dos cuadrillas forestales, un carro tanque y una ambulancia,

Incendio Cali.
Incendio Cali.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se encuentra activo y mantiene un operativo de atención y monitoreo permanente, debido a un incendio de vegetación registrado en el sector del Cerro La Bandera, en Cali. La emergencia es atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, quienes trabajan en la zona con el objetivo de contener las llamas y evitar que el fuego continúe avanzando hacia otros sectores de la cobertura vegetal.

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Atención de la emergencia

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De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, las labores de control se concentran actualmente en dos frentes. El frente occidental se encuentra controlado, gracias a las acciones adelantadas por los equipos de emergencia.

Para atender la emergencia fue dispuesto un importante operativo, conformado por cuatro máquinas extintoras, dos cuadrillas forestales, un carro tanque y una ambulancia, además de la presencia de aproximadamente 45 unidades del organismo de socorro, quienes trabajan de manera coordinada para lograr el control total del incendio.

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Las cuadrillas forestales cumplen un papel fundamental en este tipo de emergencias, debido a las características del terreno y a la presencia de vegetación que puede favorecer la propagación de las llamas. Por esta razón, las labores no solo están enfocadas en apagar los puntos activos, sino también en contener posibles focos que puedan reavivarse y avanzar hacia nuevas áreas.

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