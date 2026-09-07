Presidente De La Espriella presenta su "Plan Marshall" para transformar economía del Chocó

El presidente Abelardo De La Espriella entregó este lunes el balance oficial de su reunión con empresarios y autoridades en el departamento del Chocó, donde anunció la puesta en marcha de su 'Plan Marshall' para atender las problemáticas sociales y económicas de la región.

El jefe de Estado precisó que esta estrategia integral se enfocará en solucionar los grandes rezagos del departamento mediante la ejecución de un programa coordinado por cada uno de los ministerios del gabinete ejecutivo.

Durante su intervención, el mandatario hizo un llamado directo al sector empresarial del país para que incremente su presencia e inversiones en el territorio chocoano, señalando la necesidad de pasar de un modelo asistencialista a uno productivo.

"El Chocó no nació para ser pobre, no hay una razón objetiva que condene a la gente al atraso. Este departamento puede producir y exportar y no está condenado a vivir eternamente de las transferencias", sostuvo el mandatario nacional ante los asistentes.



Presidente Abelardo De La Espriella en reunión con empresarios Foto: Presidencia

Para respaldar la llegada de capitales privados, el presidente De La Espriella aseguró que el Gobierno nacional brindará las condiciones necesarias para el establecimiento de nuevos proyectos comerciales e industriales en la zona.

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"Les vamos a dar todas las garantías y protección físicas y jurídicas. Además, se darán las medidas financieras para agilizar la llegada de los recursos", añadió el jefe de Estado al cierre de su balance con las autoridades regionales.

Dentro de los anuncios, el Gobierno confirmó también la destinación de un billón de pesos enfocado en conectar al Chocó con el territorio nacional, impulsar el turismo y habilitar el acceso hacia la zona costera.

La intervención comprende un total de cinco obras de infraestructura vial a las que se sumarán adecuaciones en el aeropuerto departamental.

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De acuerdo con lo informado por el mandatario, estos proyectos serán financiados parcialmente a través del mecanismo de obras por impuestos para agilizar la ejecución de los recursos en el territorio.