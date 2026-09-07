UNGRD reporta más de 20 incendios forestales activos en seis departamentos de Colombia

Según cifras entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con corte a las 8 de la mañana del lunes 07 de septiembre de 2026, hay 21 incendios activos y otros dos se encuentran bajo control en seis departamentos del país.

El departamento con mayor número de emergencias activas es Tolima, con siete incendios, ubicados en Cunday, Ortega, Coyaima, Natagaima, Ibagué y San Luis. En esta zona trabajan organismos de socorro, el Ejército y la Defensa Civil, con apoyo de helicópteros y aeronaves para combatir las llamas.

Militares del Ejército trabajan en la contención de un incendio. Foto cortesía.

Cauca registra seis incendios activos, mientras que Nariño tiene cinco. También hay emergencias en Vichada, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Precisamente, en Yumbo, Valle del Cauca, cerca de 80 unidades de los cuerpos de bomberos de Yumbo y Cali atienden el incendio en los sectores de Cerro Gordo y Dapa, con apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.



Asimismo, las autoridades confirmaron el control de dos incendios, uno en el Cerro Las Mercedes (Carmen de Apicalá) y otro en las veredas Sinaí, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca (Suárez), tras intervenciones combinadas con la Policía Nacional y Bomberos Oficiales de Bogotá.

Incendio forestal en Cundinamarca. Foto cortesía.

La UNGRD informó además que en el departamento del Tolima permanecen activas las capacidades de respuesta, con un Puesto de Mando Unificado departamental y medios aéreos de la Fuerza Aeroespacial, el Ejército y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.Mientras que en territorio permanecen cuatro carrotanques aportados por la Unidad para apoyar las labores de atención, en donde recordemos ha sido el departamento más afectado por estas emergencias hasta el momento.