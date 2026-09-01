En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba
Desempleo
Lucas Murillo
Messi
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Reactivan ruta aérea entre Bogotá y Pereira tras terremoto: esto debe saber

Reactivan ruta aérea entre Bogotá y Pereira tras terremoto: esto debe saber

La recuperación del aeropuerto también ha permitido el retorno progresivo de algunas rutas.

Vuelo JetSmart.jpg
JetSmart
// Prensa JetSmart
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira avanza en la recuperación de sus operaciones luego de las afectaciones ocasionadas por el terremoto. Actualmente, la terminal funciona con cerca del 50 % de su capacidad operacional habitual, situación que ha obligado a realizar ajustes temporales en las frecuencias y rutas aéreas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Ante este panorama, Armenia se mantiene como una alternativa para los viajeros del Eje Cafetero, especialmente para quienes necesitan conexiones con Bogotá y Cartagena mientras se normaliza la operación en Pereira.

Últimas noticias

Leticia, Amazonas (1).jpg
Turismo

¿Por qué Leticia, Amazonas, está tomando mayor protagonismo en el turismo?

Cristo Redentor en Río de Janeiro durante un eclipse
Turismo

No solo es Río de Janeiro: los otros lugares que recomiendan visitar en Brasil

La recuperación del aeropuerto también ha permitido el retorno progresivo de algunas rutas. En ese proceso, JetSMART reinició sus operaciones en el Matecaña y retomó las conexiones entre Bogotá y Pereira, y Cartagena y Pereira.

JetSmart
JetSmart
Foto: JetSmart

Ajustes en las frecuencias

Debido a la capacidad limitada del aeropuerto, la aerolínea redistribuyó temporalmente las frecuencias que tenía programadas entre Pereira y Armenia. De esta manera, mantiene entre tres y cuatro vuelos diarios entre ambas ciudades, repartidos aproximadamente por partes iguales entre los dos aeropuertos.

La compañía indicó que esta modificación no implica la cancelación de la programación existente, sino una adaptación a las condiciones actuales de las terminales aéreas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por ahora, los viajeros deberán tener en cuenta que la operación aérea puede presentar modificaciones mientras continúa la recuperación de la capacidad del Aeropuerto Internacional Matecaña.

Publicidad

La conectividad entre Pereira, Bogotá, Cartagena y Armenia se mantiene así bajo un esquema temporal, mientras las autoridades avanzan en la normalización de las operaciones tras la emergencia.

Relacionados

Pereira

Viajes

Publicidad

Publicidad

Publicidad