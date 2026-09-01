Reactivan ruta aérea entre Bogotá y Pereira tras terremoto: esto debe saber

El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira avanza en la recuperación de sus operaciones luego de las afectaciones ocasionadas por el terremoto. Actualmente, la terminal funciona con cerca del 50 % de su capacidad operacional habitual, situación que ha obligado a realizar ajustes temporales en las frecuencias y rutas aéreas.

Ante este panorama, Armenia se mantiene como una alternativa para los viajeros del Eje Cafetero, especialmente para quienes necesitan conexiones con Bogotá y Cartagena mientras se normaliza la operación en Pereira.

La recuperación del aeropuerto también ha permitido el retorno progresivo de algunas rutas. En ese proceso, JetSMART reinició sus operaciones en el Matecaña y retomó las conexiones entre Bogotá y Pereira, y Cartagena y Pereira.

JetSmart Foto: JetSmart

Ajustes en las frecuencias

Debido a la capacidad limitada del aeropuerto, la aerolínea redistribuyó temporalmente las frecuencias que tenía programadas entre Pereira y Armenia. De esta manera, mantiene entre tres y cuatro vuelos diarios entre ambas ciudades, repartidos aproximadamente por partes iguales entre los dos aeropuertos.



La compañía indicó que esta modificación no implica la cancelación de la programación existente, sino una adaptación a las condiciones actuales de las terminales aéreas.

Por ahora, los viajeros deberán tener en cuenta que la operación aérea puede presentar modificaciones mientras continúa la recuperación de la capacidad del Aeropuerto Internacional Matecaña.

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La conectividad entre Pereira, Bogotá, Cartagena y Armenia se mantiene así bajo un esquema temporal, mientras las autoridades avanzan en la normalización de las operaciones tras la emergencia.