No solo es Río de Janeiro: los otros lugares que recomiendan visitar en Brasil

Brasil se consolida como una alternativa competitiva para los viajeros colombianos y, aunque Río de Janeiro continúa siendo uno de sus destinos más reconocidos, existen otras ciudades y regiones que ofrecen experiencias diferentes.

Según un informe difundido por Embratur, el gasto de los colombianos en Brasil es 33,2 % inferior a los USD 1.212,28 que destinan en promedio a un viaje internacional. Además, en 2025 el país recibió 194.467 visitantes procedentes de Colombia, cerca de 50 % más que en 2024.



Río de Janeiro, São Paulo, Salvador y Foz do Iguaçu

La elección del destino en Brasil depende en buena medida del tipo de viaje que se quiera realizar. Río de Janeiro combina playas, cultura y vida urbana; São Paulo se destaca por su gastronomía, entretenimiento y agenda cultural; Salvador ofrece historia, música, tradiciones y litoral; mientras que Foz do Iguaçu tiene como principal atractivo la naturaleza y las famosas cataratas.

Aunque el sol y la playa representan el 38 % de las motivaciones para viajar a Brasil, la cultura alcanza 33 % y la naturaleza, el ecoturismo y la aventura, 24 %.



Manaus, Brasilia y Fortaleza, otras opciones para conocer Brasil

Para quienes buscan salir de los destinos más tradicionales, el informe identifica a Manaus, Brasilia y Fortaleza como lugares con oportunidades para aumentar su visibilidad entre los viajeros colombianos.

Manaus puede convertirse en una puerta de entrada a la Amazonía, mientras Brasilia ofrece una combinación de arquitectura e historia y conexiones con otras regiones. Fortaleza, por su parte, reúne playas, gastronomía y cultura del nordeste brasileño.



Amazonía Foto: AFP

Otra alternativa consiste en aprovechar un mismo viaje para conocer destinos cercanos o complementarios. Entre las opciones mencionadas se encuentran recorridos que integran Búzios, Paraty y el litoral norte de São Paulo, con actividades gastronómicas, musicales, artísticas e históricas. Esta posibilidad permite construir una experiencia más diversa y combinar descanso en la playa con patrimonio, naturaleza y cultura local, en lugar de concentrar toda la estadía en una sola ciudad.



Brasil gana interés entre los colombianos

El potencial de estos destinos también está relacionado con el creciente interés de los colombianos por viajar a Brasil. En 2025, los viajeros del país realizaron cerca de 5,7 millones de viajes internacionales y gastaron alrededor de USD 6.900 millones, un 10,5 % más que el año anterior.

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Además, 41 % de los colombianos consultados ya había visitado Brasil al menos una vez y 83 % manifestó su intención de hacerlo durante los dos años posteriores a la encuesta. Con una permanencia promedio de 3,9 noches, comparar destinos y conexiones puede ayudar a aprovechar mejor el tiempo disponible.

