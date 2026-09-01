¿Por qué Leticia, Amazonas, está tomando mayor protagonismo en el turismo?

Colombia es un país rico en cultura y biodiversidad, por ende, varios destinos se han convertido en puntos fuertes del turismo nacional y uno ha tomado un protagonismo especial: Leticias, Amazonas. Esto gracias a que cada vez más viajeros quieren vivir experiencias auténticas, según un informe de Booking.com.

“Ubicada en el corazón de la Amazonía colombiana, Leticia ofrece una inmersión en uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta. Aquí, los viajeros pueden conocer comunidades indígenas como los Tikuna, aprender sobre sus tradiciones, navegar por el río Amazonas, degustar pescados amazónicos como el pirarucú y descubrir frutas exóticas de la región”, explicaron.

Leticia, Amazonas // Foto: Alcaldía de Leticia

¿Qué tiene de especial el Amazonas para el turismo?

Leticia no es solo la puerta de entrada al Amazonas colombiano. Es un cruce mágico donde convergen Brasil, Perú y Colombia, donde se mezclan acentos, sabores y ritmos en una misma calle, y donde la naturaleza y la cultura caminan de la mano. En conversación con El Tikuna, uno de los líderes sociales más influyentes de la región, dijo que sus calles esconden más que lo que gente piensa.

La triple frontera no solo se vive, se respira. “Aquí uno cruza la calle y ya está en otro país”, dijo El Tikuna, quien explica que su propia familia es colombo-brasilera y que muchas personas trabajan en un país y viven en otro. “Es una hermandad natural. Aquí todos bailamos zamba, vallenato, lambada y salsa. Somos amazónicos de corazón”.



Otros destinos que ofrecen experiencias autenticas

Kioto, Japón: ceremonias del té, caligrafía, mercados tradicionales y el barrio de Gion.



Hospedaje: Kyoto Granbell Hotel.

Cusco, Perú: calles históricas, mercados, tradiciones andinas, tejidos ancestrales y gastronomía local.



Hospedaje: Sonesta Hotel Cusco.

Marrakech, Marruecos: zocos, artesanías, cocina marroquí y cultura bereber.



Hospedaje: Riad Les Nuits de Marrakech.

Oaxaca, México: mercados, mole, mezcal, alebrijes, textiles y comunidades indígenas.

