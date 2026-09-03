Tras aumentar la llegada de turistas colombianos, Puerto Rico será invitado de honor de Anato 2027

Puerto Rico fue anunciado oficialmente como Destino Internacional Invitado de Honor de la Vitrina Turística de ANATO 2027, que se realizará en Bogotá entre el 24 y el 26 de febrero del próximo año.

El anuncio fue realizado este jueves en Bogotá por Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, y Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

La designación llega en medio de un crecimiento del turismo entre Colombia y la isla, y afirman que durante 2025, Puerto Rico recibió más de 37.000 viajeros colombianos, cifra que representó un aumento del 65,2 % frente a 2024.

Se estima que en el primer semestre de 2026 llegaron cerca de 17.000 colombianos, mientras que la Compañía de Turismo de Puerto Rico (PRTC) aseguró que la demanda entre ambos destinos se encuentra en su nivel más alto de la última década.



“Puerto Rico representa un mercado con un importante potencial para Colombia”, aseguró Cortés, quien señaló que la participación en ANATO 2027 también buscará fortalecer los negocios, la promoción turística y la conectividad aérea.

De acuerdo con la PRTC, Bogotá y Medellín tienen un papel importante dentro de esa conexión, pues se registra un promedio de 354 pasajeros diarios en cada dirección, debido a que las dos ciudades funcionan además como puntos de enlace hacia otros destinos de Suramérica.

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Sin embargo, uno de los retos para aumentar la llegada de colombianos está relacionado con los requisitos migratorios. Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos y está sujeto a las mismas normas de inmigración y visado que el resto del país norteamericano, según el Departamento de Estado de la isla.

Esto implica que los turistas extranjeros deben cumplir los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses, y Colombia no hace parte actualmente del Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, por lo que, en términos generales, un colombiano que viaje por turismo debe contar con la visa correspondiente.

Durante Anato 2027, Puerto Rico buscará aprovechar su papel como invitado de honor para ampliar su presencia en el mercado colombiano y así, llevar a Bogotá hoteleros, operadores y empresarios para promocionar su oferta turística y generar nuevos acuerdos comerciales.

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Robles señaló que Colombia se ha convertido en un socio clave para el crecimiento turístico de la isla en Latinoamérica y que la próxima Vitrina será utilizada para buscar nuevas oportunidades de conectividad y negocios entre ambos mercados.