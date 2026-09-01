El destino rodeado de una rica vida marina y playas paradisiacas que enamora a colombianos

De acuerdo con un reporte de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), existe un destino que, en 2026, ha tenido un crecimiento del 11 % gracias a su vida paradisiaca y que, cada día, más colombianos optan por visitar gracias a sus playas, teniendo a los bogotanos como sus principales turistas.

En el extremo sur de la península de Baja California en México existe un destino que, en los últimos años, se ha ganado el cariño de los colombianos y cada mes llegan a conocer este destino: Los Cabos, un lugar muy famoso en Centroamérica por sus playas, pero aún más por sus cerca de 100 eventos culturales en el año. Algo que ha incrementado el interés de miles de colombianos para visitarlos en este año.

’Colombia se ha convertido en un mercado prioritario y estratégico para Los Cabos, gracias a la afinidad natural entre lo que busca el viajero colombiano y lo que nuestro destino ofrece. El colombiano es un viajero que valora la autenticidad, la gastronomía de alto nivel y los entornos naturales preservados. Por eso, desde el Fideicomiso estamos multiplicando nuestras acciones de promoción, alianzas con agencias de viajes y esfuerzos de conectividad para estar cada vez más cerca de ellos. Nos llena de orgullo ver cómo cada vez más ciudades del país suman con tanta fuerza a descubrir el contraste único entre nuestro desierto y dos océanos’’, señaló Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA).

Animales en Los Cabos, México // Foto: AFP

Estas son las ciudades colombianas que más visitan Los Cabos

Bogotá con más de 3.000 viajeros abarca el 58.8 % del total nacional, seguido por Medellín con 1.495, luego Cali con 424, Cartagena con 224, Pereira con 95, Cúcuta con 28, Bucaramanga con 16 y, por último, Bucaramanga con 8.



“El mercado colombiano destaca también por su alto nivel de planificación e intermediación comercial, un total de 1.362 viajeros colombianos compraron sus tiquetes mediante agencias de viajes asociadas, representando un aumento del 37.4% respecto al periodo anterior”, revelaron.

¿Cómo llegar a Los Cabos desde Colombia y cuáles son los requisitos?

Existen dos maneras de llegar desde Bogotá hasta esta zona en México, las cuales se han vuelto famosas:



Vía México: un vuelo directo a CDMX desde la capital colombiana con trasbordo hacia esta zona.

un vuelo directo a CDMX desde la capital colombiana con trasbordo hacia esta zona. Vía Panamá: vuelo directo a Ciudad de Panamá con traslado a esta zona. Una ruta recomendada ha sido Copa Airlines, pero existen más alternativas locales.

El trayecto cuenta con una duración entre 11 y 13 horas, dependiendo la ruta que se tome al igual que el tiempo de espera en cada trayecto. En cuanto a requisitos, tener su pasaporte vigente y seguir las instrucciones de la entrada a México por parte de su Gobierno.

Copa Airlines Foto: Unsplash

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Las actividades que enamoran a miles de turistas de Los Cabos

Los Cabos ofrece una amplia agenda de actividades durante todo el año, con propuestas de arte y cultura como el Art Walk de San José del Cabo y el Los Cabos International Film Festival; celebraciones tradicionales como el Carnaval de La Paz y el Día de los Muertos; eventos musicales y gastronómicos, entre ellos las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo, el San José Jazz Weekend, Sabor a Cabo, Sabores San José y el Festival del Ostión. La oferta también incluye importantes citas deportivas como el World Wide Technology Championship de golf, el Mifel Tennis Open y el torneo de pesca Bisbee’s Black & Blue, además de experiencias de naturaleza como el avistamiento de ballenas y tiburón ballena.