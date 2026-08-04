A menos de cuatro horas de Bogotá hay una isla paradisíaca que parece un tesoro perdido

Existe una joya perdida en el Caribe colombiano que pocas personas conocen y disfrutan. Lejos de los destinos más populares de la costa, como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, este rincón ofrece aguas cristalinas de tonos azules, una gran riqueza marina y un clima paradisíaco, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Se trata de Isla Fuerte, un destino ubicado en el mar Caribe colombiano, frente a la costa del departamento de Córdoba. Para llegar es necesario recorrer parte de este departamento, pasando por municipios como Cereté o Santa Cruz de Lorica antes de embarcarse hacia la isla. Gracias a su biodiversidad, playas tranquilas y ambiente relajado, se ha consolidado como una opción ideal para quienes desean descubrir un paraíso diferente, alejado del turismo masivo.

¿Dónde queda Isla Fuerte y por qué es un tesoro del Caribe?

Ubicada frente a las costas de los municipios de San Bernardo del Viento y Moñitos, en el departamento de Córdoba, y a unos 13 kilómetros del continente, Isla Fuerte se ha convertido en uno de los destinos menos explorados del Caribe colombiano. Su ubicación estratégica la convierte en una de las islas más cercanas para quienes viajan desde ciudades como Bogotá y Medellín, ofreciendo una alternativa tranquila, alejada del turismo masivo y rodeada por las aguas cristalinas del mar Caribe.

Parte de su encanto está en el recorrido para llegar. El viaje combina un trayecto aéreo, un recorrido por carretera y un último tramo en lancha sobre el mar Caribe, una experiencia que permite disfrutar del paisaje antes incluso de poner un pie en la isla y que pocos destinos turísticos del país pueden ofrecer.



Una vez allí, los visitantes encuentran un ecosistema de gran riqueza natural. El oso perezoso es uno de los animales más representativos de la isla, mientras que bajo el agua se esconde una variada vida marina compuesta por peces, corales y otras especies que pueden observarse mediante actividades como snorkel y buceo, siempre acompañadas por operadores especializados. Esta combinación de biodiversidad, tranquilidad y paisajes convierte a Isla Fuerte en un verdadero tesoro escondido del Caribe colombiano.

Isla Fuerte // Fotos. Facebook La Playita Isla Fuerte

¿Cómo llegar a Isla Fuerte desde Bogotá?

La forma más práctica de llegar a Isla Fuerte desde Bogotá es tomar un vuelo hasta Montería, la capital del departamento de Córdoba. Aerolíneas como JetSMART ofrecen trayectos que suelen encontrarse entre los $150.000 y $300.000 por trayecto, con un tiempo de vuelo cercano a una hora, aunque los precios pueden variar según la temporada y la anticipación de la compra.

Una vez en Montería, el siguiente paso es viajar por carretera hasta el municipio de Moñitos, un recorrido de aproximadamente dos horas en bus o transporte privado. Desde allí salen las lanchas que conectan con Isla Fuerte. El trayecto por mar dura cerca de 30 minutos y tiene un costo aproximado de $38.000 por persona.

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Al llegar a la isla, es común que algunos hoteles coordinen el recibimiento de sus huéspedes en el muelle. Entre las opciones de alojamiento destaca La Playita, uno de los hospedajes más reconocidos del destino, que ofrece diferentes alternativas para disfrutar de la tranquilidad de la isla y de su entorno natural. Allí, la noche puede variar y se encuentran precios desde $78.000 hasta $200.000, pero también cambia de acuerdo con la temporada de la reserva.

Avión de la aerolínea JetSmart. Instagram: jetsmart_colombia

¿Qué actividades acuáticas se pueden hacer en Isla Fuerte?

Gracias a sus aguas cristalinas, arrecifes de coral y la tranquilidad del mar Caribe, Isla Fuerte ofrece diferentes experiencias para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades en el agua. Entre las más destacadas se encuentran:



Snorkel: ideal para observar peces de colores, corales y otras especies marinas en aguas poco profundas.

ideal para observar peces de colores, corales y otras especies marinas en aguas poco profundas. Buceo: la isla cuenta con zonas aptas para buzos principiantes y experimentados, donde es posible explorar arrecifes y la biodiversidad submarina.

la isla cuenta con zonas aptas para buzos principiantes y experimentados, donde es posible explorar arrecifes y la biodiversidad submarina. Paseos en lancha: permiten recorrer los alrededores de la isla, conocer playas cercanas y disfrutar de los paisajes del Caribe.

permiten recorrer los alrededores de la isla, conocer playas cercanas y disfrutar de los paisajes del Caribe. Kayak: una alternativa para navegar con tranquilidad por la costa y descubrir rincones de difícil acceso.

una alternativa para navegar con tranquilidad por la costa y descubrir rincones de difícil acceso. Paddle board (SUP): gracias al oleaje moderado, es una actividad perfecta para recorrer las aguas cristalinas mientras se disfruta del paisaje.

gracias al oleaje moderado, es una actividad perfecta para recorrer las aguas cristalinas mientras se disfruta del paisaje. Natación en playas de aguas tranquilas: varias playas de la isla son ideales para nadar y relajarse con seguridad.

varias playas de la isla son ideales para nadar y relajarse con seguridad. Avistamiento de fauna marina: durante los recorridos es común encontrar peces tropicales, estrellas de mar, erizos y otras especies propias del Caribe colombiano.

durante los recorridos es común encontrar peces tropicales, estrellas de mar, erizos y otras especies propias del Caribe colombiano. Fotografía submarina: la claridad del agua y la riqueza de los arrecifes convierten a Isla Fuerte en un excelente escenario para capturar imágenes bajo el mar.

Estas actividades hacen de Isla Fuerte un destino ideal para quienes buscan una experiencia diferente en el Caribe colombiano, combinando aventura, descanso y contacto con la naturaleza.