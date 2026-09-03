Wingo reanudará vuelos desde Bogotá y Medellín hacia Caracas desde el 7 de septiembre

Wingo anunció que reactivará sus vuelos directos desde Bogotá y Medellín hacia Caracas a partir del próximo 7 de septiembre, luego de que las autoridades venezolanas informaran sobre la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para estas operaciones.

La aerolínea tendrá siete vuelos semanales entre Bogotá y Caracas, es decir, una frecuencia diaria, mientras que la ruta Medellín-Caracas contará con tres vuelos por semana.

El regreso a Maiquetía ampliará nuevamente la oferta de conexiones directas entre ambos países, después de que Wingo mantuviera durante el periodo de suspensión una alternativa mediante la ruta Bogotá-Valencia.

Aeropuerto de Maiquetía - Venezuela Foto: AFP

Wingo tendrá tres rutas entre Colombia y Venezuela

Con la reactivación de los vuelos hacia Caracas, Wingo contará con tres conexiones directas entre Colombia y Venezuela:



Bogotá-Caracas: siete frecuencias semanales.

Medellín-Caracas: tres frecuencias semanales.

Bogotá-Valencia: tres frecuencias semanales.

En conjunto, la aerolínea operará 13 frecuencias cada semana entre los dos países.



La compañía calcula que esta programación permitirá disponer de cerca de 80.000 sillas en ambos sentidos entre el 7 de septiembre y el cierre de 2026.

La ruta Bogotá-Valencia comenzó a operar el pasado 3 de julio y continuará con sus tres frecuencias semanales, lo que permitió mantener una alternativa de transporte aéreo entre Colombia y Venezuela mientras los vuelos hacia Maiquetía permanecían suspendidos.

Un avión Wingo Foto: AFP

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¿Qué días volará Wingo de Colombia a Caracas?

La ruta entre Bogotá y Caracas tendrá operación diaria, con vuelos que saldrán desde la capital colombiana durante las primeras horas de la mañana y regresarán desde Caracas también durante la mañana.

Por su parte, la conexión Medellín-Caracas funcionará los martes, jueves y domingos, con vuelos programados durante la madrugada y las primeras horas del día.

De esta manera, los viajeros desde Bogotá tendrán una opción diaria para llegar directamente a Caracas, mientras que quienes salgan desde Medellín contarán con tres alternativas semanales.

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La reactivación de los vuelos hacia Maiquetía se producirá mientras el aeropuerto opera temporalmente bajo condiciones especiales.

Por esta razón, Wingo recomendó a los pasajeros que tengan vuelos desde Caracas llegar al aeropuerto con cuatro horas de anticipación.

La aerolínea señaló que pueden presentarse tiempos superiores a los habituales en los diferentes procesos aeroportuarios, por lo que pidió a los viajeros tener en cuenta esta recomendación al momento de planificar su llegada a la terminal.

¿Cuánto cuestan los vuelos de Wingo a Venezuela?

Los tiquetes para las tres rutas ya están disponibles a través de los canales de venta de la aerolínea.

Las tarifas anunciadas por Wingo, por trayecto y sujetas a disponibilidad y condiciones de cada tarifa, parten de:



Bogotá-Caracas: desde US$118.

Medellín-Caracas: desde US$156.

Bogotá-Valencia: desde US$117.

La compañía señaló que con la reactivación de Maiquetía busca recuperar progresivamente su operación hacia Caracas y mantener alternativas directas de conectividad entre Colombia y Venezuela.