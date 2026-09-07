Nuquí y Bahía Solano serán impulsados como 'Pueblos Milagro' turísticos en Chocó

Los municipios de Nuquí y Bahía Solano fueron seleccionados para integrarse al programa de 'Pueblos Milagro' en el departamento del Chocó.

La estrategia busca promover la inclusión productiva, la renovación del territorio y el impulso al turismo de naturaleza y cultura tras las afectaciones por el reciente terremoto.

El anuncio se oficializó durante la 'Cumbre Empresarial para la Transformación del Chocó y la Reconstrucción del País' realizada en Quibdó, espacio convocado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con las declaraciones del director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, José Francisco Aguirre, la intervención se desarrollará en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontour).



En el Chocó tenemos a Nuquí y a Bahía Solano, dos grandes municipios de gran potencial turístico que siempre han sido una riqueza natural y un epicentro del turismo de naturaleza Explicó Aguirre.

El directivo agregó que la iniciativa se articulará con las prioridades del Gobierno nacional para convertirlos en polos de desarrollo económico y social a través del sector turístico.

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En el proyecto participarán diez municipios distribuidos en cinco departamentos, correspondiendo dos plazas a la jurisdicción chocoana.



'Plan Marshall' para el Chocó

Esta apuesta privada e institucional se integra a las medidas anunciadas por el presidente Abelardo De La Espriella durante su balance con el sector empresarial en la capital chocoana.

Presidente Abelardo De La Espriella en reunión con empresarios Foto: Presidencia

El Ejecutivo confirmó la aplicación de un 'Plan Marshall' estructurado con programas por cada ministerio, garantizando además un paquete de un billón de pesos en infraestructura.

La inversión contempla cinco obras viales para conectar al departamento con el resto del país y con el mar, adecuaciones en el aeropuerto y la financiación parcial mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

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Asimismo, el mandatario nacional ofreció garantías físicas, jurídicas y financieras para que las empresas e instituciones incrementen sus proyectos productivos en la región.