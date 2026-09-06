La reserva natural entre Medellín y Bogotá con ríos cristalinos que atrae a miles de turistas

Entre Medellín y Bogotá existe un destino natural que se ha convertido en uno de los lugares turísticos más llamativos de Antioquia. Se trata de la Reserva Natural Cañón del Río Claro, un espacio rodeado de bosques, ríos cristalinos y formaciones de mármol.

La reserva está ubicada en jurisdicción de San Francisco, Antioquia, sobre la vía que comunica a Medellín con Bogotá. El lugar se encuentra aproximadamente a tres horas de la capital antioqueña y ofrece diferentes experiencias para quienes buscan turismo de naturaleza y aventura.

Uno de sus principales atractivos es el río Claro, reconocido por sus aguas transparentes y tonalidades verdes. El afluente atraviesa un paisaje de bosque húmedo tropical y grandes formaciones de mármol que hacen parte de la identidad natural de esta zona de Antioquia.

La Reserva Natural Cañón del Río Claro cuenta con cerca de 250 hectáreas de bosque húmedo tropical. Su riqueza natural y sus paisajes han convertido este lugar en una alternativa para quienes quieren alejarse de las grandes ciudades y disfrutar de actividades al aire libre.



¿Qué actividades se pueden hacer en Río Claro?

Los visitantes pueden encontrar diferentes planes de turismo de aventura dentro de la reserva. Entre las actividades disponibles están el senderismo, rafting, escalada, canopy, recorridos por cavernas, observación de aves y baños en las aguas del río.

Uno de los recorridos más llamativos es el de la Caverna de los Guácharos, una formación natural que permite conocer parte del sistema de cuevas de la región. El recorrido combina aventura, naturaleza y observación de especies en un entorno completamente diferente al de las ciudades.

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Otro de los atractivos son las zonas de baño y las playas naturales formadas alrededor del río. Las características del agua y las formaciones de mármol crean escenarios que han hecho de Río Claro un destino frecuentado por turistas nacionales y extranjeros.

Además de las actividades de aventura, la reserva permite disfrutar del bosque húmedo tropical y observar diferentes especies de fauna y flora. Por esta razón, el destino también resulta atractivo para quienes buscan ecoturismo en Antioquia.

Un destino turístico entre Medellín y Bogotá

La ubicación de la reserva es uno de sus principales atractivos para los viajeros que se movilizan entre Medellín y Bogotá. Su cercanía con la vía principal permite incluir el Cañón del Río Claro dentro de diferentes recorridos turísticos por el Oriente y el Magdalena Medio antioqueño.

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El destino también cuenta con diferentes opciones de alojamiento para quienes quieren permanecer más de un día.