Anuncian nuevas rutas entre Medellín y Punta Cana: así funcionará la operación

Los viajeros colombianos tendrán una nueva alternativa para llegar a Punta Cana, uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe. JetSMART anunció el fortalecimiento de su operación entre Medellín y Punta Cana, con el incremento de sus frecuencias a partir del próximo 11 de noviembre.
La aerolínea pasará de operar tres vuelos semanales a contar con siete frecuencias por semana, es decir, un vuelo diario entre Medellín y este destino de República Dominicana. La ampliación busca atender la creciente demanda y ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros para elegir las fechas de sus viajes.
Medellín, punto estratégico de conexión
La capital antioqueña, conocida como la ciudad de la eterna primavera, es la segunda base operacional de JetSMART en Colombia y cumple un papel estratégico dentro de la red de la aerolínea. Desde allí, pasajeros de distintas regiones podrán acceder a destinos internacionales.
Uno de los beneficios de esta ampliación será para los viajeros del suroccidente colombiano, especialmente quienes parten desde Cali. Estos pasajeros podrán conectar hacia Punta Cana a través de Medellín y contar con opciones de viaje durante los siete días de la semana.
Con la nueva programación, dispondrá de 2.604 sillas semanales entre Medellín y Punta Cana. La compañía señaló que el aumento responde al comportamiento de la ruta, que desde el inicio de sus operaciones ha movilizado más de 60.000 pasajeros desde y hacia Punta Cana en Colombia.
El fortalecimiento de esta conexión consolida a Medellín como un punto importante para la conectividad internacional y amplía las alternativas de los colombianos que buscan viajar hacia el Caribe.