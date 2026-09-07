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Anuncian nuevas rutas entre Medellín y Punta Cana: así funcionará la operación

El objetivo es que más viajeros puedan asegurar su itinerario a este destino que, cada día, se vuelve en uno de los más buscados por los colombianos.

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JetSmart
// Prensa JetSmart
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Los viajeros colombianos tendrán una nueva alternativa para llegar a Punta Cana, uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe. JetSMART anunció el fortalecimiento de su operación entre Medellín y Punta Cana, con el incremento de sus frecuencias a partir del próximo 11 de noviembre.

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La aerolínea pasará de operar tres vuelos semanales a contar con siete frecuencias por semana, es decir, un vuelo diario entre Medellín y este destino de República Dominicana. La ampliación busca atender la creciente demanda y ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros para elegir las fechas de sus viajes.

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Foto: JetSmart

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La capital antioqueña, conocida como la ciudad de la eterna primavera, es la segunda base operacional de JetSMART en Colombia y cumple un papel estratégico dentro de la red de la aerolínea. Desde allí, pasajeros de distintas regiones podrán acceder a destinos internacionales.

Uno de los beneficios de esta ampliación será para los viajeros del suroccidente colombiano, especialmente quienes parten desde Cali. Estos pasajeros podrán conectar hacia Punta Cana a través de Medellín y contar con opciones de viaje durante los siete días de la semana.

Con la nueva programación, dispondrá de 2.604 sillas semanales entre Medellín y Punta Cana. La compañía señaló que el aumento responde al comportamiento de la ruta, que desde el inicio de sus operaciones ha movilizado más de 60.000 pasajeros desde y hacia Punta Cana en Colombia.

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El fortalecimiento de esta conexión consolida a Medellín como un punto importante para la conectividad internacional y amplía las alternativas de los colombianos que buscan viajar hacia el Caribe.

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