DATE 2026: Punta Cana se consolida como el epicentro de los negocios turísticos del Caribe

El sector turístico regional ha fijado su mirada en Punta Cana con el inicio del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), el evento de comercialización más relevante del Caribe. Organizada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), esta edición reúne a más de 200 empresas de 20 mercados emisores y 300 compradores internacionales, con una agenda que supera las 8.000 citas de negocios.



El DATE como motor de crecimiento

Durante el acto inaugural, los directivos de Asonahores subrayaron el papel crítico de este encuentro para la economía nacional. Javier Tejada, primer vicepresidente de la entidad, definió el evento como "la principal herramienta de comercialización turística del país", destacando que en este espacio se cierran acuerdos estratégicos "que se traducen en miles de visitantes adicionales cada año".

Las cifras respaldan este optimismo. Tras cerrar un 2025 histórico con 11.7 millones de turistas, la República Dominicana se posicionó como el destino líder del Caribe.

Para el año 2026, las proyecciones apuntan a alcanzar entre 12 y 12.5 millones de visitantes, un crecimiento que, según Tejada, será impulsado por la diversificación de mercados y la expansión de rutas aéreas.

Date - Punta Cana Foto: EFE

Impacto transversal en la economía dominicana

Más allá del flujo de viajeros, la feria puso de relieve la profunda huella económica del sector. El turismo no solo generó más de 800,000 empleos (directos, indirectos e inducidos) el año pasado, sino que actúa como un dinamizador de otros sectores productivos.



Tejada enfatizó la interdependencia económica al señalar que "este sector compra más de 3.000 millones de dólares anuales al mercado local, impactando la agroindustria, el transporte, la construcción y las mipymes".

Por su parte, Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, añadió que el DATE permite conectar la oferta local con mercados globales, creando "oportunidades reales de crecimiento para toda la industria".



Diversificación, equidad y retos futuros

La estrategia a futuro de la industria dominicana no se limita al modelo tradicional de sol y playa. Aguie Lendor explicó que el éxito sostenible depende de la "diversificación del producto turístico", fortaleciendo nichos como el turismo de salud, cultural, deportivo y de naturaleza.

Sin embargo, reconoció que el sector enfrenta desafíos cruciales, tales como la sostenibilidad ambiental y la capacitación del talento humano. Según la ejecutiva, "promover su desarrollo profesional es clave para fortalecer la industria y generar mayor equidad social".

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Finalmente, resaltó la gastronomía local como un elemento diferenciador que eleva la experiencia del visitante y fomenta su fidelización.