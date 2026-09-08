Guía para explorar el Chocó: aventuras, tradición y biodiversidad en el Pacífico

El departamento del Chocó se alza como un destino turístico, esto luego del terremoto que los afectó, pero que, los hace más resilientes y los puso en la mira como un destino para visitar, siendo el único territorio en Colombia que comparte una frontera terrestre con Panamá y cuyas costas son acariciadas de forma simultánea por el océano Pacífico y el mar Caribe.

Este rincón colombiano destaca por su profunda herencia africana y una geografía excepcional donde selvas abundantes, ríos majestuosos y playas idílicas conviven en perfecta armonía, convirtiéndose en un destino sumamente exitoso tanto para viajeros nacionales como extranjeros que buscan entornos naturales puros.

Santuarios de biodiversidad y rincones llenos de magia

La selva del Darién, al encontrarse de frente con el mar, da forma a paisajes asombrosos que sirven de escenario para experiencias memorables. Entre los sitios más destacados de la región se encuentran los parques nacionales naturales Utría, Katíos y Tatamá, así como la caída de agua de la cascada Sal de Frutas, ubicada en la zona de Tutunendo.

Para quienes buscan una desconexión total del bullicio urbano, Capurganá es un refugio ideal, pues allí no transitan automóviles ni motocicletas, limitando los medios de transporte a lanchas y bicicletas. Por su parte, la vecina Sapzurro destaca como un verdadero edén rodeado de senderos para caminar, cascadas y relajantes fuentes termales.



En Nuquí, los visitantes encontrarán acogedoras cabañas frente al mar bordeadas por la espesura tropical, mientras que Bahía Solano cautiva gracias a su rica fauna, corales y manglares. Es justamente en Bahía Solano donde ocurre el avistamiento de ballenas jorobadas entre julio y octubre; colosos marinos que viajan unos 8.500 kilómetros desde la Antártida para reproducirse y dar a luz en las tibias aguas del Pacífico colombiano.

Chocó Crédito: ProColombia

Cultura viva, música y una gastronomía con sabor a mar

La capital departamental, Quibdó, asentada a las orillas del río Atrato, invita a disfrutar de mágicos atardeceres desde su malecón, el cual sirve como punto de partida para abordar pequeñas embarcaciones que llevan a los turistas a poblados cercanos para saborear la gastronomía típica y bailar al compás de la marimba. El folclor chocoano, de origen africano, se manifiesta con fuerza en ritmos acelerados como la chirimía y el uso de tambores ancestrales.

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La gastronomía local se centra en el aprovechamiento de pescados de la región, los cuales se sirven acompañados de preparaciones auténticas como la sopa de queso, el arroz clavado, el sancocho de mulata paseadora, la mermelada de borojó o el postre de birimbí.

Quienes prefieren la aventura pueden practicar senderismo ecológico, ciclopaseos, buceo, pesca deportiva y avistamiento de aves o tortugas, además de deportes más extremos como surf, kayak y esquí. Tras una jornada de actividad, los manantiales termales nacidos de suelos volcánicos ofrecen una oportunidad perfecta para relajarse.

Consejos prácticos para preparar tu equipaje

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Para que su viaje sea placentero y no tengas imprevistos, ten en cuenta estas importantes recomendaciones:

