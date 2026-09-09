Nueva montaña rusa llega a Bogotá: alcanza los 60 km/h y tiene tres giros en espiral

Un nuevo plan llegó a la capital colombiana para quienes buscan salir de la rutina y vivir una experiencia diferente. Con opciones para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, Bogotá suma una nueva atracción que promete convertirse en uno de los planes para los amantes de la adrenalina.

Se trata de RALLUS, la nueva montaña rusa de Salitre Mágico, una experiencia que combina velocidad, altura y varios giros durante su recorrido. La atracción hace parte de una inversión de 5 millones de dólares y llega para ampliar la oferta de entretenimiento del parque de diversiones.

Con esta incorporación, Salitre Mágico alcanza cinco montañas rusas, convirtiéndose en el parque con mayor número de atracciones de este tipo en Colombia. RALLUS cuenta con un recorrido de 350 metros, alcanza una altura de 20 metros y puede llegar a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.

Uno de los elementos que más llama la atención son sus tres giros en espiral, que hacen parte de un recorrido diseñado para quienes disfrutan de las experiencias de velocidad y emoción. Según las especificaciones del proyecto, su configuración la convierte en una montaña rusa única en Suramérica dentro de su tipo.



Salitre Mágico. Foto: Suministrada

Un nuevo plan para hacer en Bogotá

La llegada de RALLUS amplía las alternativas para quienes están buscando qué hacer en Bogotá y quieren incluir en sus planes una actividad diferente. La propuesta está pensada para distintos públicos que disfrutan de los parques de diversiones y buscan compartir un momento de entretenimiento presencial.

Publicidad

Más allá de la velocidad, el proyecto involucró un importante trabajo de ingeniería para garantizar el funcionamiento de la montaña rusa. En su desarrollo participaron especialistas internacionales de Países Bajos y Alemania, junto con los equipos técnicos y de ingeniería del parque.

Además, profesionales colombianos estuvieron al frente de uno de los componentes fundamentales de RALLUS: el sistema de control de la atracción. Este fue diseñado y construido desde cero por ingenieros nacionales y tiene como función coordinar los diferentes sistemas necesarios para su operación.

Diego Andrés Rodríguez Pulido, gerente de Proyectos y Montaje de Salitre Mágico, explicó que la preparación de la atracción requirió una planificación detallada debido a los estándares de seguridad involucrados.

Es una ingeniería de detalle muy grande, estamos hablando de vidas humanas, y lo que menos queremos es que haya errores, así que tuvimos una planeación milimétrica de más de cinco meses aseguró Rodríguez Pulido

Publicidad

Antes de estar disponible para los visitantes, la nueva montaña rusa pasó por un proceso de verificación que incluyó cerca de 600 ciclos de prueba, realizados con y sin carga.

El proyecto también contempló una infraestructura eléctrica desarrollada específicamente para la atracción, con un sistema que busca optimizar el consumo de energía durante su funcionamiento.

Otro de los aspectos destacados es la preparación del personal encargado de operar y mantener la atracción. Salitre Mágico cuenta con sus propios Técnicos Máster, una formación especializada que puede tardar hasta cuatro años y que combina experiencia, capacitación y certificaciones progresivas.

¿Cuántas personas pueden subir a la nueva montaña rusa?

RALLUS tiene capacidad para 28 pasajeros en cada recorrido. Su tren está conformado por siete carros y la atracción puede alcanzar una capacidad operativa de hasta 560 personas por hora.

De esta manera, la nueva montaña rusa se convierte en una de las principales novedades para quienes buscan planes de entretenimiento en Bogotá y quieren probar una atracción que combina velocidad, altura y movimientos durante el recorrido.

Con RALLUS, Salitre Mágico también fortalece su oferta de montañas rusas y se consolida como uno de los lugares de referencia para quienes buscan este tipo de experiencias en la capital.

Estas son las características de RALLUS



Inversión: 5 millones de dólares.

5 millones de dólares. Longitud del recorrido: 350 metros.

350 metros. Altura: 20 metros.

20 metros. Velocidad máxima: 60 km/h.

60 km/h. Capacidad: 28 pasajeros por recorrido.

28 pasajeros por recorrido. Tren: uno de siete carros.

uno de siete carros. Capacidad operativa: hasta 560 personas por hora.

hasta 560 personas por hora. Elementos destacados: tres giros en espiral.

Así, quienes estén buscando planes para hacer en Bogotá, especialmente aquellos relacionados con adrenalina y parques de diversiones, tendrán una nueva alternativa para incluir en su agenda y disfrutar de una experiencia diferente junto a familiares, amigos o pareja.