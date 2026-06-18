El plan en Bogotá que parece sacado de unas catacumbas: arte en lo más profundo de la ciudad

La temporada de vacaciones de mitad de año es una de las épocas ideales para descubrir nuevos planes en Bogotá. Además de recorrer parques, museos y espacios históricos, la capital cuenta con propuestas culturales que invitan a vivir experiencias diferentes sin salir de la ciudad.

Una de ellas es ‘Katabasis’, una exposición de arte contemporáneo que combina imágenes, sonido e instalaciones para ofrecer un recorrido inmersivo en torno a la memoria, la transformación y la relación de las ciudades con el agua.

La muestra hace parte de la programación cultural del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y propone una experiencia que va más allá de la observación tradicional de obras.

A través de distintos elementos visuales y sensoriales, los visitantes pueden reflexionar sobre temas como la memoria, el territorio, el cuerpo, las emociones y los procesos de cambio que atraviesan las personas y los entornos urbanos.



¿Qué es Katabasis y dónde se puede visitar?

‘Katabasis’ es una exposición del artista Mauricio Carmona Rivera, ganador del XII Premio Luis Caballero, que explora la memoria urbana a partir de los cauces subterráneos del río San Francisco en Bogotá y la quebrada Santa Elena en Medellín.

La propuesta se desarrolla mediante una videoinstalación inmersiva que pone en diálogo la historia, el paisaje y el territorio, invitando a reflexionar sobre las transformaciones que han vivido las ciudades y su vínculo con el agua.

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La experiencia está diseñada especialmente para jóvenes y adultos interesados en el arte contemporáneo, aunque cualquier visitante puede recorrerla y construir sus propias interpretaciones sobre la fragilidad, la incertidumbre, la transformación y la reconstrucción.

La exposición se encuentra en la Galería Santa Fe, ubicada en la carrera 1A entre calles 12C y 12D, en el centro de Bogotá. La entrada es completamente gratuita y puede visitarse hasta el 16 de agosto de 2026.



Lugar: Galería Santa Fe.

Dirección: carrera 1A entre calles 12C y 12D.

Horario: martes a sábado de 12:00 m. a 6:00 p. m.

Entrada: libre.

Disponible hasta: 16 de agosto de 2026.

La iluminación, los sonidos, las texturas y la disposición de cada una de las piezas transforman el espacio expositivo en una experiencia envolvente que invita a recorrer la muestra con calma.