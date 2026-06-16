Del barrio al Movistar Arena: Los PetitFellas llevan la esencia de Bogotá a su concierto más grande

Los PetitFellas se preparan para uno de los momentos más importantes de su carrera: su llegada al Movistar Arena de Bogotá, un escenario que representa un nuevo capítulo para una agrupación que durante más de 14 años ha construido una relación especial con la capital colombiana y con un público que ha esperado durante años verlos en un recinto de esta magnitud.

Para la banda, este concierto no representa únicamente un logro personal, sino una victoria colectiva para una escena musical que ha encontrado en Bogotá un espacio para crecer y resistir. Así lo expresaron en entrevista con Blu Radio, donde aseguraron que esta presentación es también un reconocimiento a quienes han acompañado el camino de la música independiente en la ciudad.

“Esto es una victoria no solo nuestra, de Los PetitFellas, siento yo, es una victoria de nosotros y de nuestro público y de las bandas que somos como Los PetitFellas, que vivimos con ciertas ideas detrás de algo”, afirmó uno de los integrantes de la agrupación.

El espectáculo contará con una propuesta audiovisual especial, invitados y momentos diseñados para que cada asistente sienta que hace parte de la historia. Según los músicos, uno de los elementos fundamentales de sus conciertos ha sido romper la distancia entre artista y espectador.



“Nos gusta que la gente en los shows participe, que no sean simplemente espectadores que están contemplando, sino que puedan brincar, saltar, cantar, participar”, señalaron.

Los Petitfellas // Foto: Instagram @lospetitfellas

La relación entre Los PetitFellas y Bogotá ha sido una constante en su historia. La ciudad no solo es el lugar donde nació gran parte de su identidad artística, sino también una fuente permanente de inspiración para sus letras. Para la banda, presentarse en la capital es una oportunidad para devolver parte del cariño recibido durante años.

“Nuestra labor es que en cada canción se refleja lo que somos y la ciudad. Esta ciudad es una madre con los brazos abiertos para todos los hijos de todo este país (...) Va a ser todo lo que esta ciudad permite ser: una experiencia de vida completa, desde reír, desde saltar, desde llorar, desde conmoverse, desde la oscuridad, desde la luz, desde la fiesta”, explicaron.

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Más allá de los escenarios y los reconocimientos, Los PetitFellas han construido una conexión con su público a través de letras que muchos seguidores sienten como propias. Sus canciones se han convertido en una forma de expresar emociones y pensamientos difíciles de comunicar. Para ellos, la música tiene sentido cuando logra que otra persona encuentre un reflejo de su propia vida en una canción.

“Cuando se baje el telón de ese día, lo más probable es que después siga otra canción y sucesivamente siga otro telón por abrirse”, comentaron.

La invitación de la banda para quienes aún dudan en asistir es clara: vivir una noche irrepetible, con música, invitados, un coro gospel y una propuesta audiovisual que busca marcar diferencia.

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El próximo 9 de octubre, Los PetitFellas buscarán demostrar en el Movistar Arena por qué Bogotá los siente como una de sus bandas más representativas: una agrupación que convirtió las calles de la ciudad, sus historias y sus emociones en canciones capaces de acompañar a toda una generación.