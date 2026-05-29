La Reina del Flow llega al Movistar Arena de Bogotá: precios y detalles del concierto

Después de consolidarse como una de las producciones más exitosas de la televisión colombiana, tanto a nivel nacional como internacional, La Reina del Flow prepara un encuentro especial con sus seguidores. La producción llegará a los escenarios con un concierto que combinará música en vivo, elementos visuales inspirados en la historia y experiencias diseñadas para acercar al público al universo de sus personajes más emblemáticos.

La presentación está programada para el 1 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, una de las paradas más importantes de una gira que recorrerá varios países de Latinoamérica.

“Soñábamos con que la música de la serie trascendiera la televisión y hoy, tras casi nueve años, es una realidad gracias al apoyo del público. Esta gira es nuestra forma de agradecerles. Nos emociona mucho presentarnos en Colombia, nuestra casa, y compartir este éxito con amigos, familia y fans”, afirmó Carlos Torres, quien interpreta a Charly Flow en la telenovela.

La producción confirmó la participación de varios integrantes del elenco que marcaron las tres temporadas de la serie. Entre ellos estarán Carlos Torres, recordado por su papel de Charly Flow; Majo Vargas, intérprete de la versión juvenil de Yeimy Montoya; Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Kevin Bury (Cris Vega), Juan Palau (Drama Key) y Jay Torres (Yoni Trejos).



Así será la venta de entradas

La venta de boletería se realizará en dos etapas. El público general podrá adquirir sus entradas desde hoy, 29 de mayo, a las 10:00 a. m., sujeto a disponibilidad. La primera etapa estuvo dirigida a clientes de Movistar Total y comenzó el 27 de mayo a las 10:00 a. m.



Los precios oscilarán entre 199.000 pesos para algunas localidades del segundo piso y 699.000 pesos para las experiencias premium ubicadas en la zona más cercana al escenario.

La organización dispuso diferentes categorías de acceso. Entre las más destacadas se encuentran:



Tribuna Fan Sur + Mero Power Experience: 699.000 pesos.

Platea 102 + Grey Shark Experience: 599.000 pesos.

Plateas 101 y 103 + Grey Shark Experience: 449.000 pesos.

Platea 105 + Excelsior Experience: 349.000 pesos.

Plateas 104 y 106 + Excelsior Experience: 309.000 pesos.

Piso 2 Preferencial (202-205 / 215-218): 319.000 pesos.

Piso 2 (202-205 / 215-218): 299.000 pesos .

. Piso 2 Preferencial (206-214): 249.000 pesos.

Piso 2 (206-214): 199.000 pesos.

Además del acceso al espectáculo, algunas localidades incluirán beneficios exclusivos inspirados en el universo de La Reina del Flow.

La experiencia Mero Power ofrecerá artículos coleccionables, una fotografía instantánea tipo Instax, acceso prioritario a un espacio temático denominado Museo de La Reina del Flow, una credencial conmemorativa y otros recuerdos diseñados especialmente para los asistentes.

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Por su parte, las localidades asociadas a Grey Shark Experience permitirán el ingreso anticipado a ciertas actividades, acceso a un photobooth ambientado como un estudio musical y material coleccionable relacionado con la producción.

Las entradas con Excelsior Experience incluirán acceso temprano a experiencias interactivas, credenciales temáticas y artículos conmemorativos del evento.

Los asistentes ubicados en localidades de segundo piso también podrán adquirir de manera opcional el paquete Bembow Vibes, con un valor adicional de 80.000 pesos.

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Este complemento incluirá un kit temático Soul & Bass, una fotografía instantánea y acceso a una cabina de fotos 360°, pensada para que los fanáticos puedan llevarse un recuerdo personalizado de la jornada. La organización aclaró que este beneficio se compra por separado y no está incluido en el valor de la entrada.

Con este espectáculo, La Reina del Flow busca trasladar al escenario la energía que convirtió a la serie en un éxito internacional.

La combinación de música, narrativa y experiencias inmersivas apunta a ofrecer una propuesta que va más allá de un concierto tradicional, reuniendo en un mismo lugar a los personajes, canciones y momentos que marcaron a millones de seguidores dentro y fuera de Colombia.