Vacaciones en el Caribe: Wingo conecta a Santander con la "Isla Feliz" sin escalas

A partir de ahora, los santandereanos tienen el Caribe a su alcance sin necesidad de hacer escalas. El pasado 17 de junio de 2026, la aerolínea Wingo marcó un hito en la conectividad de la región al inaugurar oficialmente su nueva ruta internacional directa entre el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga y la isla de Aruba.

Wingo Foto: Wingo

Esta conexión convierte a Wingo en la primera aerolínea en unir sin escalas a la "Ciudad de los Parques" con uno de los destinos más codiciados del Caribe internacional.

Frecuencias y horarios: planee su viaje a la "Isla Feliz"

Para quienes ya están planeando sus vacaciones, la operación inicial entre Bucaramanga y Aruba contará con dos frecuencias semanales, operando los días miércoles y sábados. Esta fase inicial se extenderá entre junio y agosto de 2026, periodo en el cual la aerolínea dispondrá de aproximadamente 9 mil sillas para los viajeros.



Debido a la excelente acogida de esta nueva ruta, Wingo también anunció que ya están a la venta los tiquetes para la temporada alta de fin de año, permitiendo viajes entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Playas en Aruba Foto. Unsplash

Los precios para disfrutar de las playas de arena blanca comienzan desde los 139 USD por trayecto, valor que ya incluye tasas e impuestos.

Mucho más que sol y playa: El potencial del turismo de salud

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Esta nueva conexión no solo busca llevar turistas a disfrutar del sol caribeño, sino que abre una puerta estratégica para la economía de Santander. Al respecto, Juan Fernando Puerta, director de Gobierno y Asuntos Legales de Wingo, destacó la visión integral de esta apertura:

“Las oportunidades que estamos viendo desde Wingo no solamente son de turismo, por supuesto es el principal, pero como sabemos desde Aruba también hay un interés por venir a Colombia y sobre todo por servicios que están asociados, por ejemplo, a turismo de salud”.

Esta apuesta se ve reforzada por el reciente lanzamiento del producto entre Wingo y Sura Health Checkin, una alianza que, según Puerta, "reafirma este compromiso y permite que la región de Santander pueda ofrecer servicios médicos preventivos a las Islas del Caribe".

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De esta manera, Bucaramanga se posiciona como un centro médico de referencia para los habitantes de la isla.

Bucaramanga se consolida como eje aéreo regional

Con la adición de Aruba, Wingo ya suma seis destinos directos desde Bucaramanga, conectándola con Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Wingo viaja a 3 destinos ahora en Centroamérica Foto: Wingo

Este crecimiento ha convertido a la capital de Santander en el tercer mercado más importante para la aerolínea en el país, después de Bogotá y Medellín, tras haber movilizado a más de 77 mil pasajeros en los primeros cinco meses de 2026.

La apertura de esta ruta ha sido celebrada por autoridades locales y gremios como la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y la Cámara de Comercio, quienes ven en este vuelo directo una oportunidad inigualable para el intercambio cultural, comercial y el fortalecimiento del tejido empresarial regional.