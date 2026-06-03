Wingo volará desde Bogotá a una isla perla del Caribe para vacaciones de mitad de año

Wingo lanzó una nueva ruta directa entre Bogotá e Isla de Margarita, convirtiéndose en la primera aerolínea en reconectar a Colombia con este destino turístico del Caribe venezolano. La operación comenzará el 27 de junio de 2026 y estará enfocada en la temporada de vacaciones de mitad de año, con vuelos programados durante cinco semanas consecutivas.

Horarios y frecuencia de Bogotá - Isla Margarita por Wingo

La aerolínea informó que los viajeros podrán volar desde Bogotá hacia Isla de Margarita los días 27 de junio, 4, 11, 18 y 25 de julio. Los vuelos de regreso desde la isla operarán los domingos 28 de junio, 5, 12, 19 y 26 de julio, permitiendo estadías de ocho días y siete noches.

Los vuelos saldrán de Bogotá a las 10:30 de la noche, mientras que las operaciones de regreso desde Porlamar despegarán a las 3:14 de la madrugada. Los tiquetes ya están disponibles en los canales de venta de la compañía con tarifas desde 220 dólares por trayecto, incluyendo tasas e impuestos.

La compañía señaló que esta operación forma parte de su estrategia para fortalecer la conectividad entre Colombia y Venezuela, un mercado en el que ha venido ampliando su presencia durante los últimos años.



Un avión Wingo Foto: AFP

“Con esta operación seguimos ampliando las alternativas de conectividad entre Colombia y Venezuela, esta vez hacia un destino vacacional de alto atractivo para el mercado colombiano. Isla de Margarita ha sido históricamente un referente turístico del Caribe y queremos facilitar que más viajeros puedan redescubrirla con una opción directa, eficiente y accesible desde Bogotá”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.

Con esta incorporación, la aerolínea suma un nuevo destino a su red venezolana, donde actualmente opera las rutas Bogotá-Caracas y Medellín-Caracas. Además, la empresa tiene previsto iniciar próximamente vuelos hacia Valencia.

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¿Por qué Isla de Margarita es una perla del Caribe?

Ubicada al noreste de Venezuela, Isla de Margarita ha sido durante décadas uno de los principales polos turísticos del Caribe. Sus playas, el clima cálido durante gran parte del año y su infraestructura hotelera la convirtieron en uno de los destinos preferidos por viajeros venezolanos y extranjeros.

Entre los lugares más visitados se encuentran Playa El Agua, Playa Parguito y Playa Caribe, reconocidas por sus extensas franjas de arena y actividades acuáticas.

Isla de Margarita, Venezuela Foto: AFP

La isla también cuenta con atractivos históricos y culturales, como el Castillo San Carlos de Borromeo y la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, uno de los principales centros religiosos de Venezuela.

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Otro de los factores que impulsó su popularidad fue su condición de puerto libre, que durante años atrajo visitantes interesados en compras y comercio.

Según la compañía, esta conexión permitirá que más colombianos tengan acceso directo a uno de los destinos turísticos más representativos de Venezuela durante la temporada de vacaciones de mitad de año.