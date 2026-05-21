Puerto Rico se dispara en turismo internacional: colombianos, entre los que más visitan la isla

En el marco del evento global IPW 2026 celebrado en Fort Lauderdale, Puerto Rico presentó cifras que confirman una de las transformaciones turísticas más profundas de la región caribeña.

La isla ha dejado de ser solo un destino de sol y playa para convertirse en un imán de viajeros internacionales, destacando un interés sin precedentes por parte del mercado sudamericano, incluida Colombia.

Explosión en la conectividad aérea y el mercado colombiano

Uno de los pilares de este crecimiento ha sido el fortalecimiento de las rutas aéreas. Durante el año 2025, la disponibilidad de asientos en vuelos internacionales hacia la isla se incrementó en un 16%. Dentro de este panorama, Colombia y México se posicionaron como los mercados más dinámicos, registrando un impresionante aumento del 54% en su capacidad aérea cada uno.



Este incremento en la oferta de vuelos ha tenido un impacto directo en el flujo de visitantes. Las llegadas de turistas provenientes de Sudamérica subieron un 47%, mientras que el mercado europeo creció un 23%.

Es notable también el caso de España, cuyo volumen de viajeros se duplicó con un salto del 116% en un solo año.

Una apuesta por las emociones y los sentidos

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La estrategia de las autoridades turísticas, liderada por Discover Puerto Rico, ha dado un giro hacia el denominado branding multisensorial. Bajo la campaña titulada "Awaken Your Senses" (Despierta tus sentidos), la isla busca generar un vínculo emocional con el viajero a través de su identidad cultural, su música —incluyendo géneros como la salsa y el reggaetón— y su rica gastronomía.

Puerto Rico - IPW Foto: Blu Radio

Storm Tussey, directiva de la organización, enfatizó que el objetivo no es simplemente atraer a una multitud masiva, sino captar a un turista de alto valor que decida permanecer más tiempo en la isla y se involucre profundamente con las comunidades locales.

Se busca que el visitante "coleccione emociones" en lugar de solo lugares, aprovechando el posicionamiento de Puerto Rico como un centro de entretenimiento y eventos en vivo.

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Proyecciones y nuevas rutas para 2026

A pesar de que para 2026 se espera un ajuste del 12% en la capacidad aérea total debido a la cancelación de trayectos cortos dentro del Caribe, los vuelos de larga distancia muestran una resiliencia notable. Por ejemplo, se proyecta que la oferta de asientos desde España aumentará un 46% adicional este año.

Para sostener este ritmo, la Compañía de Turismo de Puerto Rico ya se encuentra gestionando la apertura de aproximadamente diez nuevas conexiones internacionales directas hacia centros neurálgicos en Europa y América Latina. Con este plan, la isla se consolida como un referente del Caribe que combina modernidad con tradiciones auténticas para ofrecer una experiencia única en la región.