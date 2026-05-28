Destinos, viajes y negocios: lo que dejó el IPW, la feria de turismo más importante de EEUU

Tras cuatro jornadas de intensa actividad comercial y estratégica, la edición 2026 del IPW en Greater Fort Lauderdale llegó a su fin, consolidándose como el evento más influyente para el turismo receptivo en los Estados Unidos.

El Centro de Convenciones del Condado de Broward fue el escenario donde miles de profesionales del sector se reunieron para definir las tendencias y acuerdos que impulsarán la industria en los próximos años.

Cifras récord y proyecciones económicas

El evento destacó por su capacidad de convocatoria, reuniendo a cerca de 5.000 asistentes de más de 70 países, incluyendo a 1.500 compradores nacionales e internacionales.



Esta dinámica red de contactos no solo buscó fortalecer los lazos actuales, sino también sentar las bases para un crecimiento masivo. Se estima que los acuerdos alcanzados generarán un impacto económico de 26,100 millones de dólares en viajes futuros hacia el país durante el próximo trienio.

Innovación y protagonismo de los destinos

A lo largo de la feria, regiones como Nueva York, Utah, Washington D.C. y Puerto Rico presentaron sus propuestas más innovadoras para atraer al viajero global. La industria de los cruceros también tuvo un papel estelar, con la participación de gigantes como Disney Cruise Line y Royal Caribbean Group, quienes revelaron nuevas experiencias y estrategias de comercialización para el mercado internacional.

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Líderes de la U.S. Travel Association y Brand USA enfatizaron que la conectividad y la promoción global son pilares esenciales para mantener la competitividad económica de la nación.

Inspiración para viajar

La repercusión mediática de esta edición fue masiva, con la presencia de más de 550 periodistas e influencers provenientes de 30 países. Esta cobertura generó miles de artículos y publicaciones que muestran la diversidad de los destinos estadounidenses, transformando la inspiración inicial de los lectores en planes de viaje concretos.

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El flujo constante de información estratégica y presentaciones de productos reforzó la imagen de Estados Unidos como un destino de vanguardia.

Un cierre con identidad cultural en la "Venecia de América"

La gran celebración de clausura fue el broche de oro para una semana de éxitos, transformando las inmediaciones del Centro de Convenciones en un festival al aire libre que reflejó el espíritu multicultural de Greater Fort Lauderdale.

Los asistentes disfrutaron de una atmósfera festiva que incluyó música en vivo, juegos de feria, una noria y hasta carros chocones, creando un espacio de esparcimiento único tras las intensas rondas de negocios.

Uno de los momentos más memorables de la noche fue la presentación del “Extraordinary Hydroflight Device”, un espectáculo de acrobacias acuáticas y aéreas que utilizó tecnología de chorros de agua para elevar a los artistas, quienes realizaron maniobras visualmente impactantes sobre el agua.

EL evento no solo aportó autenticidad histórica, sino que permitió a los delegados internacionales conocer las raíces culturales de la región de Hollywood y Fort Lauderdale.

El clima de alegría fue total cuando el equipo de Visit Lauderdale se unió a los invitados en la pista de baile, celebrando el posicionamiento de la ciudad como la capital mundial de la navegación y un destino dinámico capaz de albergar los eventos más importantes de la industria global.