Meliá, que opera 15 hoteles en Cuba, se une a otras cadenas y se irá de la isla

La cadena española Meliá dejará de administrar 15 hoteles en Cuba, una decisión que se suma a los recientes anuncios de otras cadenas internacionales que también han optado por poner fin a sus operaciones turísticas en la isla.

La medida ocurre en medio de una creciente presión de Estados Unidos sobre las empresas vinculadas con Gaesa, el conglomerado económico-militar cubano que controla buena parte de la infraestructura turística del país.

¿Por qué Meliá se irá de Cuba pese a operar 15 hoteles en la isla?

La cadena hotelera española Meliá Hotels International informó que cesará de forma inmediata los servicios de gestión y comercialización que prestaba en 15 hoteles cubanos. La compañía explicó, mediante un comunicado, que la decisión responde a cambios en el contexto geopolítico, económico, legal y social de Cuba.

Según la empresa, una serie de circunstancias ajenas a su capacidad de gestión terminaron afectando aspectos relacionados con la operación, la legalidad y la seguridad de los establecimientos que administraba.



La decisión convierte a Meliá en la más reciente compañía extranjera en abandonar operaciones turísticas en la isla, después de los anuncios realizados por Iberostar y Blue Diamond Resorts.

Hoteles Iberostart y Meliá en Cuba Foto: AFP

¿Qué relación tiene Gaesa con la salida de cadenas hoteleras de Cuba?

El anuncio se produce semanas después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones directas contra Gaesa, conglomerado que concentra negocios en sectores estratégicos de la economía cubana, incluido el turismo.

Washington ha intensificado la presión sobre las empresas extranjeras que mantienen relaciones comerciales con Gaesa y estableció plazos para que estas demostraran que no estaban infringiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos.

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El tema ha generado tensiones diplomáticas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha cuestionado públicamente el papel del conglomerado y ha señalado presuntas prácticas de corrupción dentro de esa estructura empresarial.

Por su parte, el gobierno cubano ha defendido la existencia de Gaesa, argumentando que fue creado durante la década de 1990 para captar divisas y mitigar los efectos económicos derivados del embargo estadounidense.

Apagón en Cuba. Foto: EFE.

¿Cuál es la situación actual del turismo en Cuba?

La salida de operadores internacionales ocurre en un momento complejo para el sector turístico cubano.

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Meliá señaló que el impacto económico directo de su decisión será limitado debido a que la mayoría de los hoteles incluidos en la medida ya se encontraban cerrados.

Entre las razones mencionadas aparecen los problemas energéticos que enfrenta el país y la reducción de la demanda turística registrada durante los últimos meses.

La industria del turismo ha sido históricamente una de las principales fuentes de ingresos para Cuba. Desde la apertura al turismo internacional impulsada tras la desaparición de la Unión Soviética, cadenas españolas como Meliá e Iberostar desempeñaron un papel relevante en el desarrollo hotelero de la isla.

Sin embargo, el sector ha enfrentado dificultades asociadas a la caída de visitantes internacionales, restricciones económicas y problemas de infraestructura.

Huracán Melissa - Cuba Foto: AFP

La compañía española había sido uno de los principales operadores extranjeros en Cuba durante décadas. Su retirada de la gestión de 15 hoteles se suma a un proceso de reducción de presencia internacional en el mercado turístico cubano.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa, la decisión fue adoptada bajo criterios de responsabilidad corporativa frente a un escenario que, según indicó, había cambiado significativamente en términos operativos y regulatorios.