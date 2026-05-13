Ni Punta Cana ni Aruba: la isla escondida elegida como la mejor del Caribe y queda cerca de Colombia

Mientras destinos como Punta Cana, Aruba o Jamaica concentran buena parte del turismo en el Caribe, una pequeña isla escondida entre todas empezó fue reconocida como la mejor de la región en 2025. Se trata de Anguilla, territorio ubicado al este de Puerto Rico y muy cerquita de San Martín, conocido por sus playas tranquilas, hoteles de lujo y una oferta enfocada en descanso y lunas de miel.

El reconocimiento fue otorgado por la revista Travel + Leisure en sus premios World’s Best Awards, una clasificación elaborada con votaciones de viajeros y lectores de la publicación especializada en turismo.

Con apenas 91 kilómetros cuadrados de extensión, Anguilla se ha posicionado como un destino distinto dentro del Caribe por mantener un perfil más reservado frente a otros lugares turísticos de alta afluencia. La isla no recibe grandes cruceros y gran parte de su oferta está orientada a experiencias de descanso, alojamiento exclusivo y turismo de pareja.

Isla Anguilla Foto: cortesía

¿Por qué Anguilla fue elegida como la mejor isla del Caribe?

De acuerdo con la información divulgada por Travel + Leisure y operadores turísticos de la isla, uno de los aspectos más destacados de Anguilla es la conservación de playas con baja ocupación turística, aguas cristalinas y zonas naturales poco intervenidas.



La isla también ha ganado reconocimiento por su oferta gastronómica y hotelera, especialmente en resorts frente al mar y villas privadas dirigidas a visitantes que buscan privacidad.

Según la información oficial del destino, las actividades más buscadas por visitantes incluyen:



Paseos en catamarán al atardecer.

Recorridos en kayak por bahías de aguas tranquilas.

Snorkel en arrecifes cercanos.

Excursiones a islotes como Sandy Island y Prickly Pear.

Caminatas y visitas a playas apartadas como Little Bay.

Isla Anguilla Foto: cortesía

¿Cómo llegar a Anguilla desde Colombia?

Aunque Anguilla no tiene vuelos directos desde Colombia, el destino puede alcanzarse mediante conexiones aéreas desde diferentes puntos del continente.

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La isla cuenta con operaciones hacia el Aeropuerto Internacional Clayton J. Lloyd desde Miami a través de American Airlines. También existen rutas con escala en St. Maarten para viajeros que salen desde Ciudad de Panamá mediante Copa Airlines.

La temporada de mayor movimiento turístico suele registrarse entre noviembre y abril, meses en los que el clima presenta menos lluvias y temperaturas más estables en la región.

Volar hasta Anguilla podría costar menos de 2 millones de pesos si se busca bien. Por ejemplo, volando con Copa en agosto asciende a unos $1.8 millones, aunque toca sí o sí hacer escala en Ciudad de Panamá y al llegar a St. Maarten se debe tomar un ferry a Anguilla.

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¿Por qué Anguilla atrae turismo de parejas y lunas de miel?

La promoción internacional de Anguilla ha estado enfocada en experiencias románticas y turismo de lujo. La isla ofrece espacios para bodas frente al mar, ceremonias privadas y hospedajes diseñados para parejas.

Entre las opciones disponibles aparecen jardines de hoteles, villas privadas, playas apartadas e incluso celebraciones en yates. Según la información turística del destino, las parejas interesadas en casarse en Anguilla deben tramitar una licencia matrimonial ante el Departamento Judicial local.

El proceso exige una permanencia mínima de 48 horas antes de la ceremonia y la presentación de documentos como pasaporte vigente o certificado de nacimiento. El costo informado para la licencia es de 280,86 dólares.